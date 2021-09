Vaccins gaan naar apotheken na sluiten prikcentra

Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt. Met driekwart van de bevolking gevaccineerd - intussen is ook al twee derde van de tieners volledig ingeënt - loopt de massale prikcampagne op haar laatste benen. In de vaccinatiecentra kunnen vanaf 10 september wel nog de 250.000 tot 280.000 mensen vanaf twaalf jaar met een verzwakte immuniteit langsgaan voor hun derde spuit Pfizer of Moderna.

Derde boosterspuit

Buitenlandse studenten

Er ligt een voorstel op tafel om de vaccins te leveren via apotheekhubs. De bedoeling is dat er per eerstelijnszone één of twee van die hubs komen. In dat nieuwe Vlaamse zorgmodel zijn er 59 zones in Vlaanderen en eentje in Brussel. Het is niet de bedoeling dat de apotheken de spuiten zelf geven, daarvoor zijn er de mobiele teams zoals die nu al bestaan en de huisartsen. De procedure wordt momenteel uitgewerkt.