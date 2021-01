Vaccinschaarste ontaardt in protectionistische kramp...

De Europese Commissie grijpt naar ongeziene wapens in de escalerende vaccinoorlog. Vanaf zaterdag gelden exportbeperkingen voor covidvaccins. Experts waarschuwen voor een hellend vlak.

De wereldwijde 'eigen vaccin eerst'-oorlog is nu helemaal begonnen. Vanaf zaterdag moeten farmabedrijven de toestemming krijgen van de Europese Unie voor ze covidvaccins naar rijke landen als de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk mogen verschepen.

Die drastische ingreep is het gevolg van een hoog oplopende ruzie tussen de Europese Commissie en de vaccinproducent AstraZeneca. Die laatste liet eind vorige week weten dat door productieproblemen in het eerste kwartaal maar liefst 60 procent minder vaccins worden geleverd dan voorzien. Dat nieuws sloeg in als een bom, aangezien het vaccin cruciaal is in de prikstrategie van zowat elke Europese lidstaat. Het acute tekort aan vaccins zet druk op de politieke verantwoordelijken, nationaal én Europees.

De discussie ontaardde de voorbije dagen in een welles-nietesspelletje over het contract tussen de twee partijen. Europa meent contractueel aanspraak te kunnen maken op vaccins uit de Britse fabrieken van AstraZeneca. Het bedrijf meent dan weer dat die fabrieken prioritair voor de Britten moeten produceren, omdat die sneller waren met hun bestelling.

Onder druk van Europa werd gisteren het contract vrijgegeven, dat lijkt aan te geven dat de Commissie juridisch sterke kaarten in handen heeft. Maar Europa hoopt nog steeds een juridisch steekspel te vermijden. Daarom grijpt het naar een uitzonderlijk drukkingsmiddel: een exportgoedkeuring voor alle vaccins waarvoor Europa een aankoopcontract heeft.

Europa weet uit douanestatistieken dat er veel vaccins vertrekken uit Europa en vermoedt dat er daar ook tussen zitten die eigenlijk voor de Europese markt zijn bestemd. Farmabedrijven moeten daarom vanaf zaterdag de uitvoer van vaccins melden bij de nationale autoriteiten. Die moeten de export in principe binnen de 24 uur goed- of afkeuren, maar ze kunnen worden overruled door de Commissie.

Dat ‘transparantiemechanisme’ blijft voorlopig tot einde maart van kracht. Voor humanitaire leveringen moet geen exportvergunning worden aangevraagd en ook voor heel wat niet-EU-landen, zoals Zwitserland, is een uitzondering voorzien. Maar een exportverbod is wel mogelijk voor bestemmingen als het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Europa wil zelf niet spreken van een exportverbod, al biedt het systeem in de praktijk wel de mogelijkheid om uitvoer van vaccins te verbieden. ‘Dit is onze verzekeringspolis voor onze vaccincontracten', klinkt het bij de Commissie. De Britse regering hanteert trouwens al langer zo’n exportverbod.

België staat als farmaland bij uitstek centraal in de escalerende ruzie en de gevolgen daarvan. Nergens ter wereld worden per capita meer vaccins geproduceerd dan in ons land. Met Pfizer in Puurs en Henogen in Seneffe - waar een flink deel van de vaccins van AstraZeneca wordt gemaakt - spelen we een cruciale rol in de bevoorrading van een flink stuk van de wereld met covidvaccins.

Europa rekent dan ook op België om een oogje in het zeil te houden. 'Over de praktische organisatie van het toezicht op die exportrestricties wordt op zeer korte termijn een overleg georganiseerd met alle betrokken Belgische overheidsdiensten', zegt Jan Eyckmans, de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

In de farmasector wordt ongerust gereageerd op de opstoot van protectionisme. De International Chamber of Commerce, een invloedrijke globale ondernemersorganisatie, waarschuwde gisteren in een brief aan Commissievoorzitster Ursula von der Leyen dat ze vreest voor een kettingreactie die het internationaal aanbod aan covidvaccins zwaar onder druk kan zetten.

'Onze onmiddellijke vrees is dat de voorgestelde restricties vergeldingsacties kunnen uitlokken in andere landen, iets wat snel de internationale aanvoerketen kan verstoren', schrijft ICC-voorzitter John Denton. 'Zo'n kettingreactie kan een vernietigend effect hebben op het wereldwijde aanbod van vaccins.'

Die zorg wordt bijgetreden door de Belgische sectorfederatie Pharma.be. 'Wij begrijpen de frustratie die veroorzaakt is door recente berichten over verminderingen in de levering van Covid-19-vaccins aan de Europese Unie', zegt Caroline Ven, de CEO van Pharma.be. 'Maar de productie van miljarden dosissen voor de wereldbevolking blijft een ongeziene uitdaging. Er wordt rond de klok gewerkt om dat proces te verfijnen. Het is daarom van vitaal belang dat de voorgestelde maatregelen geen negatieve effecten hebben op de export van vaccins of op de import van belangrijke middelen die nodig zijn voor de vaccinproductie.'