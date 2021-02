Vaccinturbo sputtert door nieuw uitstel leveringen

Vlaanderen zet volgende week ruim 100.000 spuitjes met het coronavaccin. Maar dat is niet genoeg om de vaccinatiemotor naar een hogere versnelling te doen schakelen.

De Vlaamse vaccinplanners worden nog altijd gedwongen tot een trage rit door een mistbank. Ze zijn zo afhankelijk van de fabrikanten - die vaak pas een week voor de levering bevestigen of de beloofde hoeveelheid er echt komt - dat ze niet meer dan een tweetal weken vooruit kunnen kijken. En weer komen er minder vaccins dan beloofd.

4 procent Vlamingen kreeg al spuitje 215.500 Vlamingen boven 18 jaar (4%) zijn al ingeënt tegen het nieuwe coronavirus. Bijna 139.000 mensen kregen enkel een eerste spuitje, bij 77.000 mensen is de vaccinatie afgerond na een tweede dosis. Het gaat in hoofdzaak om rusthuisbewoners en -personeelsleden. De vaccincampagne in de rusthuizen wordt daarmee stilaan afgerond. Daarnaast zijn 20.000 personeelsleden in de ziekenhuizen al gevaccineerd, vooral zorgverleners op spoed-, intensievezorg- en covidafdelingen. Ook een vijfde van alle eerstelijnszorgwerkers (huisartsen, tandartsen en thuisverplegers) is al gevaccineerd. Het gaat in totaal om 11.000 mensen.

De Pfizer-vaccins (gebruikt in rusthuizen en ziekenhuizen) zijn momenteel de sterkhouder. Volgende week zijn 70.000 dosissen op komst, de week erna 60.000.

Het slechte nieuws zit bij Moderna (voor ziekenhuizen) en AstraZeneca (voor de 95 vaccinatiecentra). Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) meldt dat er deze week 51.000 Moderna-dosissen zouden komen. Het werden er uiteindelijk nul. Ook voor de laatste week van februari wordt op geen enkele Moderna-dosis gerekend. AstraZeneca had voor februari 400.000 vaccins in het vooruitzicht gesteld voor heel België. Vlaanderen heeft effectief uitzicht op 116.000.

0 Dosissen Moderna Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwachtte deze week 51.000 Moderna-dosissen. Het werden er uiteindelijk nul.

De consequenties zijn niet min. Zonder de Moderna-vaccins staat druk op de inenting van zorgwerkers. Pfizer is gereserveerd voor 13 grote hub-ziekenhuizen met genoeg vriescapaciteit. Naast de verdeling van het vaccin onder de rusthuizen kregen ze groen licht om het eigen personeel te beginnen vaccineren.

De rest van de ziekenhuizen - met een Moderna-toewijzing - zit in de rats. De bedoeling was iedereen onder 56 in te enten met AstraZeneca (België laat voorlopig niet toe 55-plussers in te enten met dat vaccin). Maar daar was gemor over, omdat er twijfels zijn of het vaccin wel goed genoeg beschermt en er drie maanden zitten tussen de twee dosissen. Vrijdag komt er een nieuw voorstel voor de ziekenhuizen, waarbij mogelijk toch voor Pfizer wordt geopteerd.

Bij de ziekenhuizen is er wrevel omdat de vaccinplanners de kerk in het midden proberen te houden. Op 18 februari start ook de inenting van mensen in gehandicapten- en collectieve zorginstellingen. De vraag wordt gesteld of het niet beter zou zijn groep na groep aan te pakken in plaats van op veel plekken tegelijk te beginnen. Maar Vlaanderen blijft achter zijn aanpak staan, stelt AZG-topman Dirk Dewolf.

Vaccincentra open

Donderdag 18 februari - twee weken vroeger dan gepland - gaan ook de 95 Vlaamse vaccincentra open. Maar door de schaarste - in de centra wordt met AstraZeneca gewerkt - krijgt elk centrum voor een hele week maximaal 100 dosissen toegewezen voor de inenting van eerstelijnszorgverleners. De grote centra kunnen 100 vaccins zetten op een uur.

Van 10.500 vaccins half februari stijgt het naar 16.200 de week erna, om begin maart heel licht te stijgen tot 21.500. Opmerkelijk is dat de spuitjes pas twee weken na de levering in de arm gaan. 'We sturen uitnodigingen op basis van wat we in stock hebben. We willen niet dat mensen op hun afspraak toekomen om te horen dat er geen vaccins zijn', aldus Dewolf. Hij beseft dat daar kritiek op zal komen. 'Maar we kunnen moeilijk meer programmeren als de leveringen zo onzeker zijn.' Intussen wordt gezocht naar een oplossing om de eerstelijnswerkers boven 55 in te enten. Daarvoor zou opnieuw Pfizer in plaats van AstraZeneca gebruikt worden.

