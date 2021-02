Vaccinvoorrang voor 1,5 miljoen Belgen met onderliggende ziekte

De overheid heeft woensdag een belangrijke knoop doorgehakt over de vaccinatiestrategie. Ze besliste welke onderliggende aandoeningen voorrang geven bij vaccinatie nadat alle prikken gezet zijn in de woon-zorgcentra, bij zorgwerkers en 65-plussers.

Bij de 18-64 jarigen gaat het om patiënten met bloedkanker, een chronische nierziekte of chronische nierinsufficiëntie, een chronische leveraandoening en het syndroom van Down. Ook wie in aanmerking komt voor een orgaantransplantatie en een verzwakt immuunsysteem, aids of een zeldzame ziekte heeft.