Van batterijen tot skibrillen: bedrijfsleven maakt kasten leeg

Een werkgroep van bedrijven, overheid en ziekenhuizen organiseerde in een recordtempo een inzamelactie van materialen en toestellen tegen corona. ‘Een samenwerking op deze schaal is nooit gezien’.

‘Het vinden van ontsmettingsmateriaal was lang een bottleneck, maar dat is nu helemaal in orde. Een nieuwe vraag is die naar vernevelingstoestellen en een specifiek type gepatenteerde batterijen voor beademingstoestellen.’ Pieter Leuridan, de woordvoerder van Voka Antwerpen-Waasland, overloopt de spreadsheet waar de vragen vanuit de zorg en de medische sector worden bijgehouden.

De werkgeversorganisatie coördineert een werkgroep die instaat voor de belevering van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). ‘Dat stelde een tweetal weken geleden de vraag of we konden helpen om de tekorten aan bepaalde producten op te vangen. De commerciële bestellingen worden gecoördineerd door de federale overheid, de niet-commerciële donaties door ons.’

120 projecten

De behoeftes aan materiaal zijn heel uiteenlopend, van de bekende beschermingskledij tot kleppen en tubes voor beademingsapparatuur. De oproepen worden verspreid naar het Vlaamse bedrijfsleven. Dat gebeurt via het netwerk van Voka en van het onderzoekscentrum Flanders Make. Met resultaat: ‘In twee weken tijd hebben we ruim 120 projecten opgestart om materialen te vinden bij bedrijven. Sommige projecten zijn al afgesloten, andere lopen nog’, zegt Leuridan.

Wat nu gebeurt, is een humanitaire actie vanuit de industrie. Alle schenkingen gebeuren gratis of tegen kostprijs. Pieter Leuridan Woordvoerder Voka Antwerpen-Waasland

Aanvankelijk werden vooral mondmaskers en beschermingskledij gevraagd. Daar komt nog steeds veel respons op. De plasticfabrikant INEOS leverde afgelopen weekend nog 100.000 mondmaskers. Nadien kwam er ook vraag naar heel specifieke producten en onderdelen, zoals temperatuurgevoelige camera’s (om in een massa mensen met koorts te herkennen) of een speciaal type batterijen voor beademingstoestellen.

Afval

‘Nu zijn we vooral op zoek naar vernevelingstoestellen voor het ontsmetten van ruimtes. Het departement productontwikkeling van de UA onderzoekt een paar mogelijkheden voor de ombouw van andere toestellen zoals hogedrukreinigers, maar dat is niet zo eenvoudig’, zegt Leuridan. ‘Ook waterafstotende schorten zijn nog altijd welkom.’

Bedrijven en ondernemers kunnen op veel manieren helpen. Sommigen spreken hun netwerk aan om in het buitenland leveranciers te zoeken. Anderen geven toestellen in bruikleen. De afvalverwerker Renewi leent hittecamera’s uit die normaal dienen om gevaarlijke hitte-eilanden in afvalbergen op te sporen.

Skibrillen

Een skibril biedt perfecte bescherming voor verzorgend personeel. Duikbrillen niet, omdat die tegendruk van het water nodig hebben om goed aan te sluiten op het gelaat. Pieter Leuridan Woordvoerder Voka Antwerpen-Waasland

Skibrillen krijgen in ziekenhuizen een tweede leven als gezichtsbeschermer. Een Antwerpse sportwinkel leverde er aan. Voka Antwerpen-Waasland kocht er nog enkele honderden in Hongkong. ‘Een skibril biedt perfecte bescherming voor verzorgend personeel. Duikbrillen niet, omdat die tegendruk van het water nodig hebben om goed aan te sluiten op het gelaat.’

Niet alle consumenten- of industriële toestellen kunnen en mogen in een medische context gebruikt worden. Specialisten van de chemiefederatie Essenscia helpen die inschatting te maken en waar nodig aan de nodige goedkeuringen te komen. Die samenwerking maakt het mogelijk om in enkele dagen te verwezenlijken waar anders wellicht weken of maanden voor nodig zijn.