Vanaf 10 juni meer bezoek in woon-zorgcentra

Afgelopen woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad de lockdownmaatregelen in ons land verder te versoepelen. Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames in gunstige zin blijft evolueren , mag iedereen vanaf volgende week weer meer contacten hebben.

Veiligheidsprincipes

De nieuwe regels gelden vanaf 8 juni in de autonome assistentiewoningen en vanaf 10 juni in de woon-zorgcentra. Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien. 'Elk woon-zorgcentrum werkt een eigen bezoekersregeling uit met duidelijke veiligheidsprincipes', klinkt het. De bezoekmogelijkheid kan anders zijn per afdeling en zelfs per bewoner, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico's.