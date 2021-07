Vandenbroucke: 'Ik zou het begrijpen als Pukkelpop annuleert'

Het kader waarin Pukkelpop kan doorgaan is duidelijk, maar gemakkelijk om te regelen is het niet, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke deze ochtend op Radio 1. 'Als ze zeggen dat het niet kan, zou ik daar begrip voor hebben.'

Gaat Pukkelpop door of niet? Terwijl het Limburgse megafestival aanvankelijk werd gezien als een soort bevrijdingsfeest na de coronapandemie, staan nu grote vraagtekens achter de haalbaarheid. Donderdag legde de organisatie tijdelijk de opbouw stil, omdat ze vragen had over de coronaregels waaronder het festival kan doorgaan.

Na het Overlegcomité van maandag werden die details bekend. Al langer was duidelijk dat om Pukkelpop te bezoeken een Covid Safe Ticket nodig is, waarmee bezoekers kunnen aangeven dat ze dubbel gevaccineerd zijn, immuun of negatief getest. Maar dat een negatieve PCR-test maar 48 uur geldt was voor het vierdaagse festival een onaangename verrassing en maakt het de organisatie ingewikkeld. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) verduidelijkte wel dat sneltesten ook kunnen, met 24 uur geldigheid.

Praktisch werkbaar

In 'De Ochtend' op Radio 1 kwam Vandenbroucke terug op het festival. Daarbij stelde hij dat de spelregels duidelijk zijn en dat de overheid in alles voorziet om de Covid Safe Tickets gemakkelijk te controleren. Maar in één adem erkende de minister dat het ingewikkeld is aan de eisen te voldoen. 'Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is om de regels waar te maken. Maar ze zijn wel noodzakelijk.'

We willen het stipter en nauwkeuriger aanpakken dan in Nederland. Daar zijn ze heel slordig geweest. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid (Vooruit)

Vandenbroucke wijst erop dat ons land niet in dezelfde val wil trappen als Nederland, waar een te onvoorzichtige heropening van het nachtleven heeft geleid tot een explosie aan besmettingen. 'We willen het stipter en nauwkeuriger aanpakken dan in Nederland. Daar zijn ze heel slordig geweest.'