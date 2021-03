Vandenbroucke: 'We hebben dit weekend een klein ziekenhuis gevuld'

Als we na de Paasvakantie de scholen willen openen, moet niet enkel het onderwijs de komende weken alles uit de kast halen om de besmettingen terug te dringen. Dat zei een 'uiterst bezorgde' minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke tijden De Ochtend op Radio 1.

'Er zijn dit weekend 426 mensen met covid opgenomen, we hebben een klein ziekenhuis gevuld. Vorig weekend waren dat er 354. De week daarvoor 263.' Met die drie cijfers maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke deze ochtend op Radio 1 duidelijk dat hij 'uiterst bezorgd' is over de evolutie van het coronavirus in ons land.

Vandenbroucke gaf een reactie op de plannen die de regionale onderwijsministers zondagavond voorstelden om het virus onder controle te krijgen binnen de schoolmuren. Daarbij blijven de schoolpoorten open, maar komen er onder andere striktere klasbubbels.

Vandenbroucke wilde inhoudelijk nog niet echt ingaan op de voorgestelde maatregelen, omdat hij ze eerst door het coronacommissariaat wil laten beoordelen. De minister greep de gelegenheid vooral aan om te benadrukken dat, willen we na de Paasvakantie de scholen weer volledig openen, heel de maatschappij 'alles uit de kast' zal moeten halen om de trend weer te keren.

Sneltests

Vandenbroucke wees onder andere naar de werkvloeren, waar iedereen nog eens aangespoord werd tot thuiswerk. Maar ook de ingebruikname van sneltesten zou een extra dam moeten opwerpen op de werkvloeren. Vanmiddag is Bpost het eerste bedrijf waar op grote schaal personeel zal worden getest, waarna de sneltests breder zullen worden uitgerold in bedrijven.

De zorg ontlasten is in het belang van iedereen, ook de jongeren. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid

Al die verschillende initiatieven kaderen samen in één strijd, benadrukte Vandenbroucke: die tegen het coronavirus. Volksgezondheid is de rode draad die loopt door elk doel dat we de komende weken en maanden willen bereiken, of dat nu om economie of onderwijs gaat. 'We zijn allemaal bondgenoten in dezelfde strijd', herhaalde Vandenbroucke verschillende keren.

Leerkrachten

Op de vraag of leerkrachten prioritair gevaccineerd moeten worden, zoals her en der wordt gesuggereerd, was Vandenbroucke pragmatisch. 'Dat is al ter sprake gekomen, en daar is geen principieel bezwaar tegen. Maar als we daartoe beslissen, zou dat pas voor ten vroegste half mei zijn. Tot dan is de allereerste opdracht om die mensen te vaccineren die het meeste kans lopen om in het ziekenhuis te belanden. Dat zijn de ouderen en de mensen met onderliggende aandoeningen. De zorg ontlasten is in het belang van iedereen, ook de jongeren.'

Die zorg begint stilaan weer te kreunen onder de opspelende epidemie. Vandenbroucke: 'De intensieve zorg loopt vol, ziekenhuizen moeten zorg uitstellen. Ze bereiden zich nu voor op fase 1b, waarin de helft van de intensieve bedden wordt gereserveerd voor covidpatiënten. Dat is een horrorscenario. Die ontwrichting van de gezondheidszorg, dat is wat nu stilletjesaan aan het gebeuren is.'