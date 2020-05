Veilingsite trekt meer volk tijdens lockdown

De onlineveiling BVA Auctions zag haar bezoekersaantal tijdens de lockdown met een vijfde toenemen. Retailers zien het als een extra kanaal om van hun stocks af te geraken.

Niet alleen de klassieke e-commerce boomde tijdens de lockdown als nooit tevoren. Ook de Nederlandse onlineveilingsite BVA Auctions trok flink meer trafiek aan. ‘Sinds de start van de coronacrisis zien we een groei met 20 procent, van 175.000 naar meer dan 200.000 sitebezoeken per dag. Het aantal biedingen nam met 30 procent toe’, zegt directeur Andy Vons.

BVA is een onderdeel van de groep TBAuctions, die ook het veilingbedrijf Troostwijk omvat. Die laatste is in ons land vrij bekend als veilinghuis voor bedrijfsgoederen, onder meer uit grote faillissementen. Zo gingen er vorig jaar onder meer activa van de erotiekketen Pabo en de touroperator Thomas Cook België onder de hamer.

Het onlineplatform BVA werd in 2003 opgericht en groeide in Nederland uit tot een belangrijk verkoopkanaal aan consumenten. Veel retailers gebruiken het om van hun oudere voorraden af te geraken. De gebruikservaring lijkt sterk op die van e-commercesites, met dat verschil dat je een bod uitbrengt in plaats van een vaste prijs te betalen. De gekochte goederen kunnen aan huis geleverd worden en consumenten krijgen 14 dagen bedenktijd.

Commissies

Het platform verdient via commissies die het aanrekent aan de hoogste bieder (gemiddeld 17% op verkoopprijs) en aan de verkoper (gemiddeld 5%, afhankelijk van de volumes).

BVA probeert sinds begin dit jaar meer voet aan de grond te krijgen in België. Het wordt daarbij een handje geholpen door de coronacrisis. ‘Ongeveer 15 procent van onze bezoekers en 10 procent van onze biedingen komen nu uit België. Het aantal biedingen uit België steeg tijdens de lockdown met 29 procent tegenover vorig jaar’, zegt Vons. ‘Opvallend is dat alles wat met woninginrichting, tuin, terras, handgereedschap en sport te maken heeft, erg in trek is. We zien dat mensen die thuis zitten een bezigheid zoeken.’

De West-Vlaming Jan Mortier profiteert van het bestaan van BVA. Zijn bedrijf Yolott helpt fabrikanten van designspullen met de verkoop van eindereeksproducten. ‘Veilingen zijn interessant omdat je er zowel een zakelijk als een particulier publiek mee kunt bereiken. Het is voor de opdrachtgevers - ook voor mij - financieel een interessant model’, zegt hij.