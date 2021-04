Verlinden bekijkt aanscherping regels voor reizen uit risicogebieden

Dat 20 Indiase studenten in België besmet blijken te zijn met een variant van het coronavirus, roept vragen op over de regels om naar ons land af te zakken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil het kader aanscherpen.

Reizen naar België van landen buiten de Europese Unie zijn in principe nog steeds verboden. Maar op die basisregel geldt een rist uitzonderingen, die bestempeld worden als essentiële reizen.

Daaronder staan ook studiegerelateerde reizen, wat verklaart waarom de studenten uit India naar ons land mochten afzakken. De groep van in totaal 43 mensen volgt een graduaat verpleegkunde, met het oog op een job in de zorg in ons land.

Zoals de regels het voorschrijven, werden alle inreizende studenten vooraf negatief getest op covid en gingen ze bij hun aankomst in ons land ook meteen in quarantaine. Toch gaan er stemmen op om de maatregelen rond reizen uit risicogebieden op te voeren. 'De lijst met uitzonderingen voor wie het internationaal reisverbod niet geldt, is veel te uitgebreid', tweette de viroloog Marc Van Ranst donderdag. 'Dit land moet zich nooit afvragen hoe in hemelsnaam al die varianten hier komen binnenwalsen.'

Minister Verlinden heeft oren naar de aanscherping van de regels, zei ze vrijdagochtend op Radio 1. Daarbij wil de minister zowel de lijst met uitzonderingen tegen de lamp houden, als scherpere quarantaineregels bekijken.

'Vandaag kan men nog naar de winkel gaan voor essentiële boodschappen, of mag men nog naar de apotheek of de dokter', zei Verlinden over die quarantaine. 'We moeten misschien bekijken of we die richtlijnen wat moeten aanscherpen voor mensen die uit hoogrisicogebieden naar België komen.'

Een algemeen inreisverbod naar enkel ons land heeft weinig zin, zei de minister nog. Zolang andere Europese landen hun grenzen niet dichttimmeren, lopen we de kans dat mensen uit risicogebieden alsnog via buurlanden in ons land terechtkomen. Daarom heeft een reisverbod enkel zin op Europees niveau.