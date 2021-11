Verplicht vier dagen per week thuiswerken

Door de opflakkerende coronacrisis zullen werknemers maximaal één dag per week naar kantoor mogen, de rest van de week wordt thuiswerken weer de regel. Dat hebben de federale topministers beslist in de aanloop naar het Overlegcomité woensdag.

Thuiswerk moet de controle helpen te herwinnen over de opflakkerende coronacrisis. Ondanks een cri de coeur van de werkgevers maandag om telewerken niet te verplichten wordt dat toch verplicht.

Het wordt geen 100 procent telewerken. Vier dagen thuis en maximaal één dag op kantoor wordt de regel. Dat zijn de federale topministers overeengekomen op een overleg in voorbereiding van het Overlegcomité met de deelstaten. Het Overlegcomité is door de toenemende druk op de ziekenhuizen - met opnieuw meer dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg - vervroegd naar woensdag.

De werkgevers hadden gehoopt dat hun recente voorstellen zouden volstaan. Vorige week kwamen ze naar buiten met het engagement maximaal telewerken op te leggen waar dat kan als een alternatief voor verplicht telewerken.

'Preventie, mondkapjes, afstandsregels, goede ventilatie, het blijven even belangrijke maatregelen als thuiswerken, dat tijdelijk is', zegt coronacommissaris Pedro Facon. 'Omdat niet iedereen kan thuiswerken, moet sowieso verder gewerkt worden aan zo veilig mogelijke werkplekken. Ook daar is niet één maatregel zaligmakend.' Facon hamert opnieuw op zijn stokpaardje, het zo ruim mogelijk verplicht inzetten van CO2-meters en ventilatiesystemen. Tijdens het overleg maandag is het belang daarvan nog eens bevestigd, ook op scholen.

De nadruk komt nog meer te liggen op een algemene mondkapjesplicht binnen. De coronapas zal dus niet langer volstaan om de mondkapjes af te gooien. Vanaf welke leeftijd dat geldt, is wel nog een discussiepunt. De experts en Facon willen vanaf 9 jaar, maar dat botste politiek - vooral vanuit Vlaanderen - op weerstand. Door het hoge aantal besmettingen bij lagereschoolkinderen zijn er weinig alternatieven zolang het niet mogelijk is kinderen onder 12 te vaccineren. 'Het is kiezen voor het minste kwaad. Liever dat dan de scholen te sluiten', zegt een topminister.

Discotheken en indoor sporten

De bedoeling is dat de discotheken openblijven. Boven op de coronapas zou een zelftest aan de ingang verplicht worden. Ook een ander gevoelig punt, een verbod op indoorcontactsporten, zou er niet komen. Facon is er niet voor gewonnen de curves op korte termijn plat te slaan met verregaande ingrepen zoals sluitingen. Hij verkiest regels die we lange tijd kunnen volhouden. Het virus zal nog lange tijd bij ons blijven. Daarom is het eerder een kwestie van risicomanagement dat de druk op de zorg beheersbaar houdt.

Facon: ‘Mijn bedoeling is het reproductiegetal eerst opnieuw onder 1 te krijgen (bij een cijfer boven 1 blijft het virus zich verspreiden, red.). Daarna moeten we het daar in de moeilijke periode van de winter en de lente volgend jaar onder houden. Die aanpak betekent dat de coronastatistieken anders dan bij voorbije verstrengingen niet in een paar weken zullen instorten, maar dat eerder van een lange, trage daling sprake zal zijn.’

Een discussiepunt is de invoering van een verstrengde coronapas vanaf 1 januari. Een negatieve test zou niet meer volstaan om toegang te krijgen tot het publieke indoor leven. Mensen zouden of volledig gevaccineerd moeten zijn of de ziekte hebben doorgemaakt. Zo'n 2G-beleid zou het aantal ziekenhuisopnames meer doen dalen dan een coronapas, omdat gevaccineerden – die het virus kunnen doorgeven – dan niet langer ongevaccineerden kunnen besmetten.