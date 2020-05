Vier op de vijf bouwbedrijven is weer aan het werk

De bouwsector is uit de startblokken geschoten. 81 procent van de bouwbedrijven is sinds deze week weer bijna helemaal aan het werk, blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw.

De bouwsector is sterk heropgestart op 4 mei. Als niet-essentiële sector mocht de bouw doorwerken tijdens de lockdown, maar sinds de invoering hadden veel bouwbedrijven hun activiteiten helemaal of grotendeels stopgezet. Op het dieptepunt lag twee op de drie bouwfirma's zo goed als volledig of helemaal plat.

In overleg met de overheden en de bouwfederaties werd de voorbije weken een reglementair kader uitgewerkt. Dat werd in overleg met de vakbonden in de bedrijven concreet ingevuld en blijkt de heropstart te vergemakkelijken.

Bouwbedrijven realiseerden in april 42 procent activiteit van wat ze gewoonlijk in april uitvoeren. 'De sector staat voor een inhaaloperatie, terwijl enkele knelpunten blijven', zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Belemmeringen

61 procent van de aannemers zegt dat de socialeafstandsregel de belangrijkste belemmering voor het werk is. 36 procent geeft aan moeite met het transport van en naar de werf te ondervinden, ook wegens de socialdistancingregel. 30 procent merkt dat onder werknemers nog veel vrees voor besmetting heerst. Een kwart van de bouwbedrijven wijst naar een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij de opstart. 24 procent haalt een gebrek aan leveranciers aan als de belangrijkste hinderpaal bij de heropstart.

Uit een rondvraag van De Tijd bij grote bouwbedrijven bleek dat de meerderheid ervan uitgaat midden mei 90 procent van zijn gebruikelijke activiteit te halen. Steeds meer buitenlandse werknemers raken opnieuw in België en tekorten aan materialen zijn er nog nauwelijks.