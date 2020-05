Vier op de vijf willen niet permanent thuis werken

Maal vier

Steeds meer bedrijven zoeken sinds corona satellietkantoren om meer ‘remote’ te werken. Workero zag sinds midden maart het aantal aanvragen op zijn platform met 300 procent toenemen. 'Voor de coronacrisis werd via ons platform 3.500 m² kantoorruimte opgenomen. Vandaag spreken we over 14.000 m².'

Landschap

'De trend naar satellietkantoren bij grote bedrijven is niet nieuw', merkt Erik Verbruggen, hoofd verhuur bij de makelaar Jones Lang LaSalle, op. 'Snelle verandering? Geen enkel dossier dat bij ons al in de pijplijn zat, is on hold gezet of kreeg een andere invulling. Over nieuwe aanvragen kunnen we weinig zeggen. Want nieuwe dossiers van enige omvang zijn er niet.'