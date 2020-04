Virushaarden blussen met 25.000 testen per dag

25.000 coronatesten per dag moeten ons mee uit de lockdown helpen, in combinatie met contact tracing. ‘Zullen we die capaciteit volgende week al halen? Ik hoop dat we die nooit moeten halen, maar we zijn klaar.’

25.000 testen per dag is het streefcijfer dat premier Sophie Wilmès (MR) vrijdag in een van haar slides naar voren schoof, met nog meer in het verschiet.

Dat lijkt zeer ambitieus als we op de cijfers afgaan. Die schommelden de voorbije week tussen 10 en 15.000, laat federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) weten. Die leidt de taskforce die het aantal tests moet opdrijven. En het heeft weken geduurd om dat cijfer zo hoog te krijgen. De trage opmars was te wijten aan de stringente criteria om iemand te testen én aan logistieke strubbelingen bij het binnenbrengen van het materiaal in de woon-zorgcentra. ‘Het is een leercurve geweest’, zegt De Backer.

Nu moet dat cijfer in een week tijd bijna verdubbelen. ‘Maar als morgen 25.000 stalen worden afgenomen, zijn we dan klaar om die meteen te verwerken? Het antwoord is ja', zegt De Backer.

Het is een leercurve geweest. Philippe De Backer Federaal minister

Die extra stalen komen er in principe vanaf volgende maandag. Dan mag een arts iedereen met griepachtige symptomen en klachten aan de luchtwegen een test voorschrijven. Tot op heden gebeurde dat enkel voor zware gevallen waarvoor een ziekenopname nodig was. Alle anderen moesten thuis uitzieken.

'Maar we komen nu in een andere fase terecht', zegt De Backer. Eens uit de lockdown is het cruciaal elke brandhaard snel te blussen. Als iemand positief test, gaan ‘coronaspeurders’ na met wie die persoon nauw contact had en welke van die contacten getest moeten worden. Testen en contact tracing gaan dus hand in hand. ‘Maar betekent dat dat we op 4 mei meteen op volle toeren draaien? Dat hangt af van de epidemie. Ik hoop eigenlijk dat we die hoeveelheid nooit nodig hebben’, zegt De Backer.

Reagentia

De testen via de huisartsen gebeuren via het klassieke laboratoriumcircuit. Voor de testen via contact tracing wordt het testplatform ingezet dat De Backer heeft opgezet met een resem farma- en biotechbedrijven. Dreigt geen gebrek aan materialen, zoals reagentia? ‘Vroeger was het vanzelfsprekend dat je als labo om de paar weken werd bevoorraad. Dat is niet meer zo. Firma's kunnen dat niet meer garanderen. Dus moet je op zoek naar alternatieven’, zegt Matthijs Oyaert van de Belgische Vereniging voor Laboratoriumgeneeskunde. Hij stipt aan dat de nood nog hoger kan worden als andere afdelingen van de ziekenhuizen heropstarten.

‘Zij regelen hun reagentia, wij de onze’, reageert De Backer. ‘Dat is de reden waarom we een centraal systeem hebben opgezet. We werken met één leverancier, ThermoFisher, die ons garanties heeft gegeven en die leveringen zelfs nog kan opschalen.’

Terugbetaling

Om alles uit te rollen wordt de komende dagen nog druk overleg gepleegd. De terugbetaling door het Riziv is nog niet geregeld. Wie gaat de testen afnemen? De huisartsen zelf? Triageposten? ‘We organiseren ons. Maar ik durf niet te zeggen dat alles tegen 4 mei in orde is’, zegt Roel Van Giel, voorzitter van de huisartsenvereniging Domus Medica. ‘Personeel is geen probleem, maar je moet het werk op de een of andere manier centraliseren om efficiënt te werken. Daardoor kan je ook op beschermingsmateriaal besparen.’