Vlaamse coronaspeurders bellen niet langer naar hoogrisicocontacten

Mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronapositief persoon worden ook in Vlaanderen niet meer opgebeld door de coronaspeurders. Door de druk op het systeem wordt het contact beperkt tot sms'en, met de boodschap zich te laten testen.

Door de snel oprukkende epidemie hebben de coronaspeurdiensten steeds meer moeite om te volgen. In Wallonië en Brussel, waar het virus het meest woekert, is de situatie het ergst. Maar ook Vlaanderen komt onder steeds grotere druk te staan. 'Het aantal mensen dat we elke dag moeten opbellen of bezoeken, stijgt exponentieel', stelt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Exponentieel wil zeggen dat de groei van de aantallen zodanig versnelt dat de evolutie niet meer bij te houden valt.

Ander protocol

Het gevolg is dat overgeschakeld wordt op een ander protocol: hoogrisicocontacten worden niet meer opgebeld, maar krijgen een sms. Dat is al even zo in Brussel, was ook even van toepassing in Wallonië, en nu grijpt ook Vlaanderen ernaar.

'Het aantal op te bellen besmette personen is van donderdag op vrijdag met ruim een derde toegenomen, van zo'n 2.800 naar bijna 3.700', zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Als gevolg daarvan gaat het aantal te contacteren hoogrisicocontacten - mensen die langer dan een kwartier op een afstand van minder dan anderhalve meter contact hebben gehad met een positief persoon - nog sneller de hoogte in. Dat komt uiteraard omdat één besmette persoon vaak meerdere contacten opgeeft om te checken.

Het aantal op te bellen besmette personen is van donderdag op vrijdag met ruim een derde toegenomen, van zo'n 2.800 naar bijna 3.700. Joris Moonens Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

'Hoogrisicocontacten die niet gebeld worden door de contactopspoorders, zullen drie sms’en krijgen: een sms met de melding dat ze een risicocontact zijn, in quarantaine moeten gaan en zich laten testen, een sms met een activatiecode waarmee ze zich kunnen laten testen in een testcentrum en een sms met een websiteadres voor meer info', aldus Moonens.

Coronacrisis verdiept