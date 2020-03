Vlaamse hotels zien af door corona

De snelle verspreiding van het coronavirus weegt op de horecasector. Restaurants zien hun reservaties dalen, maar vooral hotels voelen een impact. 'Het regent annulaties, en nieuwe boekingen blijven uit.'

Het coronavirus verspreidt zich als een lopend vuurtje over Europa, en ook in België loopt het aantal besmettingen op. De maatregelen om het virus - waarvoor geen vaccin bestaat en afzondering dus de enige manier is om het in te dijken - worden strenger: massa-evenementen worden afgelast en de FOD Volksgezondheid dringt aan op telewerken. Mensen moeten thuisblijven en dat voelt ook de horecasector.

De situatie bij de hotels is erger dan na de aanslagen in 2016. Dimitri Thirion voorzitter Brugse hotelvereniging

Vooral de hotelhouders maken zich zorgen. 'In Gent voelt de sector het zwaar', zegt Tim Joiris, de voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen. 'Het aantal boekingen is gezakt naar minder dan de helft. De Gentse hotels liepen al 350.000 euro aan inkomsten mis.'

Ook in Brugge doen de hotels het slecht, geeft Dimitri Thirion aan, de voorzitter van de Brugse hotelvereniging. 'Door de situatie in onze buurlanden is de toestand de laatste week helemaal gedraaid. Bijna elk hotel moet werknemers vragen thuis te blijven wegens economische werkloosheid.' Exacte cijfers geeft hij niet, maar 'het is erger dan in 2016' (na de aanslagen in Brussel, red.).

350.000 verlies De Gentse hotels liepen al 350.000 euro mis aan inkomsten door het coronavirus.

Zakenreizen

De belangrijkste inkomstenbron voor veel hotels zijn zakenreizen. 'De periode voor de paasvakantie is traditioneel een luwe toeristische periode. Dat proberen we te compenseren door meer zakelijke gasten aan te trekken', zegt Joiris. 'Omdat overheden en werkgeversorganisaties de niet-essentiële zakenreizen sterk afraden en aansporen tot virtuele vergaderalternatieven, valt een belangrijk deel van de klanten weg.'

Ook Visit Leuven stelt vast dat veel gasten hun boeking annuleren en nieuwe reservaties uitblijven, 'omdat congressen en andere zakelijke events uitgesteld worden'.

Schermvullende weergave Bij Corsendonk Hotels in Turnhout worden overnachtingen en meetings gecanceld.

De familie Nédée besliste een van haar twee Corsendonk-hotels in hartje Turnhout tijdelijk te sluiten. 'Onze belangrijkste klanten zijn internationale reizigers die om professionele redenen dicht bij Antwerpen moeten overnachten. Maar het aantal boekingen in onze hotels was zo laag, dat we ze kunnen centraliseren', zegt An-Sofie Nédée. Wie een verblijf boekte in hotel Viane (drie sterren), krijgt een gratis upgrade naar hotel Turnova (vier sterren). Ook boekingen van de vergaderzalen worden bij Corsendonk vaak geannuleerd.

Ernstig

Het aantal boekingen in onze twee hotels was zo laag dat we ze konden centraliseren. An-Sofie Nédée Corsendonk Hotels

'De situatie bij hotels is dramatisch', zegt Lieselot Van Mol, de woordvoerder van Horeca Vlaanderen. De sectororganisatie is bezig met een rondvraag bij de hotels en kan nog geen representatieve cijfers geven. Maar volgens Van Mol is de situatie ernstiger voor hotels dan restaurants. Afgelopen vrijdag maakte Horeca Vlaanderen bekend dat 10 procent van de restaurantuitbaters aangaf meer annulaties te krijgen, 18 procent spreekt van minder reservaties en 7 procent vroeg economische werkloosheid aan voor het personeel.