Vlaamse ziekenhuizen krijgen extra dosissen Pfizer-vaccin

Er is geschoven met de vaccinplanning voor de kleinere Vlaamse ziekenhuizen. Door de vertraging van de geplande leveringen van Moderna-vaccins krijgen ze ter compensatie Pfizer-vaccins voor de inenting van hun personeel.

Vanaf 22 februari gaan ongeveer 16.000 dosissen Pfizer-vaccin naar de kleinere ziekenhuizen. Dat is beslist door de Vlaamse overheid in overleg met de ziekenhuizen. Het gaat om de ziekenhuizen - ook de pyschiatrische en revalidatieklinieken - die met het vaccin van de Amerikaanse producent Moderna bevoorraad had moeten worden. Daarnaast zijn er dertien grote ziekenhuizen - waaronder de universitaire - die als hub dienen voor de verdeling van Pfizer-vaccins aan de rusthuiscentra. Intussen begonnen ze in de hubs - zij hebben de vrieskasten om de vaccins bij de vereiste -70 graden te bewaren - met het inenten van hun eigen personeel.

Moderna-ziekenhuizen

De Moderna-ziekenhuizen zitten in de rats nu de leveringen vertraging opliepen. De beloofde 51.000 dosissen voor deze week zijn niet gekomen en ook volgende week komt er wellicht niets. Het was eerst de bedoeling dat gat op te vullen met het AstraZeneca-vaccin, dat vanaf volgende week zal worden ingezet - Vlaanderen heeft normaliter in februari de beschikking over 116.000 dosissen van AstraZeneca. Maar in de ziekenhuizen ontstond rumoer rond dat voorstel. Door de mindere resultaten in de klinische tests is de perceptie dat AstraZeneca minder goed beschermt tegen een zware ziekte dan de vaccins van Moderna en Pfizer.

Het compromis is nu dat die ziekenhuizen ook Pfizer-vaccins krijgen. De Pfizer-BioNTech-spuitjes zijn de sterkhouders van onze vaccinatiecampagne, die door de vertragingen op de leveringen met horten en stoten verloopt. De rest van de maand kan Vlaanderen nog rekenen op 130.000 dosissen Pfizer.

Dertien hubziekenhuizen

In de dertien hubziekenhuizen is intussen een derde van het personeel ingeënt, in de Moderna-ziekenhuizen een derde van de zorgmedewerkers. De groepen waarin ze zijn opgedeeld worden afhankelijk van hun risico op besmetting en direct contact met de patiënten prioritair ingeënt. Voor de dokters en het verplegend personeel op de spoedafdeling, de intensieve zorg en de covidafdelingen zijn de inentingen al begonnen. Zij vormen met de rest van het zorgpersoneel dat met de patiënten werkt de A-categorie. De B-categorie, die nog niet aan de beurt is, bestaat vooral uit personeel in de schoonmaak, de technische ploegen, de cafetaria, het onthaal en de labo's. De laatste groep die een spuitje zal krijgen, is het administratief en keukenpersoneel - werknemers die geen direct contact hebben met de patiënten. De vaccinplanners kozen ervoor om eerst de hele A-categorie in te enten en pas daarna de B- en C-groepen. Margot Cloet van rust- en ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro pleit ervoor om dat te veranderen en de A- en B-groepen tegelijk te vaccineren.

Inentingsgraad

Door de gewijzigde vaccinatieplanning is de doelstelling dat in de week van 8 maart 85 à 90 procent van de A-categorie een eerste spuitje heeft gekregen. Volgende week moet de inentingsgraad in de dertien grote ziekenhuizen tot boven 80 procent stijgen - dankzij 20.000 dosissen Pfizer. De andere ziekenhuizen zouden hun inhaalbeweging maken met een mix van 12.500 AstraZeneca-vaccins volgende week, 16.000 Pfizer-vaccins de week erna en normaliter 13.000 dosissen Moderna vanaf 1 maart. Daardoor zou de inentingsgraad stijgen van ongeveer 40 procent naar 65 procent in de week van 22 februari tot 85 procent op 8 maart.

