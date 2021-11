Vlaanderen kleurt donkerrood op coronakaart

Op basis van het aantal besmettingen en het percentage positieve tests tijdens de voorbije twee weken publiceert de Europese gezondheidsdienst elke donderdag een coronakaart met vier kleuren. Donkerrood betekent dat er zeker 500 besmettingen zijn vastgesteld per 100.000 inwoners, of dat de positiviteitsratio boven 4 procent ligt. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert 5 procent als alarmdrempel.

Momenteel liggen 1.858 patiënten in het ziekenhuis, van wie 343 intensieve verzorging nodig hebben. Dat bleek donderdag uit het dagrapport van het gezondheidsinstituut Sciensano. Met die cijfers bevindt ons land zich ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Op 19 oktober 2020 sloot de horeca de deuren en werd de avondklok ingevoerd. Van een lockdown is nu geen sprake.

Ook in de buurlanden werden kleurencodes bijgestuurd. In Nederland en het oosten van Duitsland kleuren verschillende regio's donkerrood. Ook Noorwegen en Zweden zien oranje overgaan in rood. Frankrijk, Portugal en Italië kleuren overwegend oranje. Voor Spanje zijn deze week geen gegevens beschikbaar.

Europa als epicentrum

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa. Van alle nieuwe gevallen die vorige week gemeld werden, kwam 56 procent uit de landen die in het Europese gebied van de gezondheidsorganisatie liggen. 'Alle landen in Europa vechten tegen een forse opmars van het virus of proberen een coronagolf te voorkomen', zegt Europees directeur Hans Kluge.