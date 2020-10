Vlaanderen legt indooractiviteiten en cultureel leven aan banden

In de strijd tegen het coronavirus verstrengt de regering-Jambon de regels voor sport, ontspanning en cultuur. Een uitbreiding van de avondklok komt er niet. De nieuwe maatregelen gaan vrijdag om 18 uur in.

Na overleg met virologen en de provinciegouverneurs boog de Vlaamse regering zich dinsdagavond over de verstrenging van de coronamaatregelen. De voorbije dagen was de druk op de regering-Jambon, die in eerste instantie het effect van de genomen maatregelen op het aantal coronabesmettingen wilde afwachten, voor bijkomende maatregelen onhoudbaar groot geworden.

Alle georganiseerde vrijetijdsbestedingen worden stopgezet voor wie ouder is dan 12 jaar. Indooractiviteiten - denk aan wellness, zwembaden en speeltuinen - moeten de deuren sluiten. Hetzelfde geldt voor alle culturele instellingen en gebouwen (inclusief bioscopen), behalve de bibliotheken. De maatregelen gaan vrijdag om 18 uur in.

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) roept de bevolking evenwel op om te blijven sporten. 'Individueel sporten kan nog, maar doe dat buiten en met een beperkte groep van vier mensen', zegt hij. Voor kinderen blijven buitenspeeltuinen en buitensportinfrastructuur - in tegenstelling tot in de eerste lockdown - open.

Cultuurcel: 'We moeten samen het tij keren' 'De cijfers zijn schrikbarend, we staan voor een voldongen feit. Het virus moet bedwongen worden. De zorgsector staat zwaar onder druk, en wij kunnen als culturele sector niet anders dan ons solidair opstellen en onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten samen het tij keren' Zo reageerde de Crisiscel Cultuur in een persmedeling op de culturele lockdown. ‘We gaan de komende dagen in overleg met elkaar, met beleidsmakers en virologen, om te bekijken hoe we onze sector door deze ongeziene crisis kunnen loodsen.’ ‘Ik heb alle begrip voor de maatregelen. We kunnen ons daar alleen maar nederig bij neerleggen', reageert Hendrik Storme, directeur van het Antwerpse kunstencentrum deSingel. 'De realiteit is slecht. De overheid wil dat er zo weinig mogelijk mensen samenkomen. Dan begrijp ik de sluiting, ondanks alle protocollen en maatregelen. Cultuur brengt bij uitstek mensen samen. De sluiting is een zware dobber natuurlijk. Vooral omdat er niet meteen perspectief is. Ik weet niet wat ik nog verder kan zeggen. Ik verwijt niemand iets. De enige die je met de vinger kan wijzen is het virus. Vanaf morgen gaan we aan alternatieven voor de komende weken werken.' KVB

Winkels

Alle evenementen worden stopgezet, behalve de wekelijkse markten. Ook winkels kunnen openblijven, maar winkelen kan voortaan maar met maximaal twee volwassenen of een volwassene met kinderen. Huwelijken en erediensten kunnen wel nog doorgaan, maar met hoogstens 40 mensen.

Het hoger onderwijs schakelt over naar code rood: aan de hogescholen en de universiteiten wordt alleen nog digitaal lesgegeven. Vanaf 12 november wordt enige souplesse mogelijk voor de eerstejaars. 'We vragen voor die groep de mogelijkheid tot contactonderwijs', zegt minister van Onderwijs Ben Weyts.

Een strengere avondklok, zoals in Wallonië en Brussel werd ingevoerd, komt er niet. Telewerk blijft voor bedrijven wel de norm waar het mogelijk is. 'Bedrijven die moeten sluiten kunnen - zoals al eerder aangekondigd voor de cafés en restaurants - op steunmaatregelen rekenen zonder dat ze het omzetverlies moeten aantonen', zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Minister-president Jan Jambon (N-VA) hamert op de continuïteit van de bedrijfswereld. 'Het is belangrijk dat we onze economische motor laten draaien om onze welvaart te vrijwaren.'

De Vlaamse regering zal nauwgezetter controleren of de regels rond telewerken - en bij uitbreiding alle coronaregels - voldoende worden nageleefd. 'We willen daarom meer instrumenten om een echt lik-op-stukbeleid te voeren tegen de mensen die hun voeten vegen aan de regels', zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Controleurs van De Lijn kunnen GAS-boetes uitschrijven tegen mensen die hun mondmasker niet dragen.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) houdt vast aan het federaal opgelegde knuffelcontact in de woon-zorgcentra, maar staat daarbovenop toe dat bewoners nog één extra contact hebben. Dat contact kan om de 14 dagen wisselen. Daarnaast onderzoekt Beke of mantelzorgers kunnen blijven overnachten in de rusthuizen. Dat moet eenzaamheid bij bewoners helpen tegengaan en het personeel ontlasten.

Eerdere verstrengingen

Afgelopen vrijdag werden in het Overlegcomité, waarin de belangrijkste federale en regionale ministers zetelen, al strengere regels aangekondigd. Bovenop de eerder ingevoerde avondklok, de sluiting van de horeca, zo veel mogelijk inzetten op telewerk en het limiteren van het aantal contacten kwamen er strengere regels voor sport, cultuur en het hoger onderwijs.

Wallonië en Brussel voerden afgelopen weekend bijkomende verstrengingen door. Ze kozen ervoor de avondklok, die geldt van middernacht tot vijf uur, uit te breiden. In die twee deelstaten mag niemand tussen 22 uur en 6 uur zich op straat begeven. Wallonië voerde ook verdere beperkingen voor sportende jongeren, Brussel sloot alle sportinfrastructuur en alle cultuurinstellingen.

Druk van gouverneurs

De Brusselse en Waalse verstrengingen hadden hun impact op Vlaanderen, bijvoorbeeld doordat veel Brusselaars naar Vlaamse fitnesszalen trekken. Meerdere burgemeesters en provinciegouverneurs riepen de Vlaamse regering daarom op om de regels te verstrengen.

Vlaanderen leek dat eerst niet van plan, want Jambon wilde het effect van de nationale maatregelen afwachten. Doordat dat effect pas na minstens een week te zien is, wilde hij ten vroegste tegen het komende weekend een evaluatie maken van de coronacijfers en over eventuele verstrengingen nadenken.