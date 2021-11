Vlaanderen trekt 180 miljoen uit voor derde prik

De Vlaamse regering pompt nog eens 180 miljoen euro in de vaccinatiecentra, om tegen april 5,3 miljoen Vlamingen hun herhalingsprik versneld te geven. Er moet wel nog een wet worden aangepast om te vermijden dat een tekort aan handen ontstaat om te prikken.

De Vlaamse regering maakt 180 miljoen euro vrij om de 80 vaccinatiecentra tot april open te houden, vernam De Tijd. Dat is bijna evenveel als is uitgegeven aan de eerste vaccinatiecampagne (200 miljoen), waarbij elke Vlaming vanaf 12 jaar twee prikjes kon krijgen.

Van die 180 miljoen vloeit het merendeel (135 miljoen) naar de vergoeding van medisch personeel. De rest is bestemd voor infrastructuur, onderhoud, nutskosten en beveiliging. Het bedrag moet vrijdag nog het groen licht krijgen van de Vlaamse regering, maar dat zou slechts een formaliteit zijn.

Lees Meer Vlaanderen loopt achter met derde prik

Alle Vlamingen krijgen tussen januari en april een herhalingsprik in de vaccinatiecentra. Die boosterprik moet ertoe leiden dat de mensen beter beschermd zijn tegen zowel een infectie als een zware ziekte. Nog te veel geprikte mensen raken toch besmet en zeker bij de ouderen blijkt hun bescherming sinds hun laatste prik begin dit jaar gezakt te zijn. In Israël en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat een derde prik helpt om de ziektepiek onder controle te houden.

Hoewel de Vlaamse regering en de lokale besturen na de succesvolle vaccinatiecampagne al een hoop ervaring hebben, stelt de tweede ronde nieuwe uitdagingen. Het is onzeker of de vaccinatiecentra genoeg personeel vinden om de spuitjes voor te bereiden en toe te dienen aan de 5,3 miljoen Vlamingen die een boostershot nodig hebben.

Personeelsprobleem

Tijdens de eerste vaccinatiecampagne konden de centra een beroep doen op apothekers en studenten verpleegkunde en geneeskunde om prikken te helpen zetten. Normaal mag dat alleen gebeuren door dokters en verplegers, maar dankzij een noodwet kwam er een uitzondering.

Intussen kwam er na lange politieke onderhandelingen een nieuwe pandemiewet, overigens een federale bevoegdheid, waardoor de vroegere noodwet verviel. Juridisch is dat meer koosjer, alleen is het probleem dat studenten en apothekers nu geen prikken meer mogen zetten. Onder meer in het grote Antwerpse vaccinatiecentrum zijn heel veel studenten ingeschakeld.

De federale regering zoekt naar een oplossing. 'Vandaag laat een wet al toe dat een aantal groepen, zoals studenten, worden ingezet in de testcentra. De regering-De Croo bekijkt of ze die wet kan uitbreiden naar de vaccinatiecentra, zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vertraging

De uitbreiding van de wet gebeurt eind dit jaar, is te horen. In principe treedt daardoor geen oponthoud in de vaccinatiecampagne op. Het gros van de bevolking kan sowieso pas vanaf januari een herhalingsprik krijgen, omdat dan de wachtperiode verloopt na de tweede prik. Die periode bedraagt, afhankelijk van het vaccin, vier tot zes maanden.

'Voor kerst ook booster voor AstraZeneca-geprikten' Het ziet ernaar uit dat ook Vlamingen die gevaccineerd zijn met het AstraZeneca-vaccin voorrang krijgen voor een derde spuit. Zij zouden nog voor kerst langs mogen komen, zoals ook alle 65-plussers, groepen met een verstoorde immuniteit en mensen die geprikt zijn met J&J. Dat is te horen in de Vlaamse regering. Dat AstraZeneca-gevaccineerden ook voorrang krijgen, komt omdat er steeds meer evidentie is van een sterk gedaalde bescherming tegen symptomatische infectie sinds de tweede prik.

Na de vlot verlopen vaccinatiecampagne klinkt nu toch weer kritiek op de aanpak van de boosterprik. Lang voor de beslissing dat iedereen een derde prik krijgt, was twee maand geleden al beslist dat ook 65-plussers en mensen met een verstoorde immuniteit snel geprikt worden. Vandaag blijkt dat nog maar een op de drie Vlaamse 65-plussers een herhalingsprik kreeg. Zowel Wallonië (40 procent) als Brussel (36 procent) doen beter.