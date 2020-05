Vlaanderen trekt ruim 100 miljoen uit voor contactonderzoek

De Vlaamse overheid gunt een contract voor het nagaan van de contacten van coronapatiënten voor 100 miljoen euro aan een consortium rond IPG, het callcenter van ondernemer Christian Dumolin.

Met enkele dagen vertraging is er witte rook over het contract dat de Vlaamse overheid uitschreef voor contactonderzoek bij coronapatiënten. Wie het coronavirus draagt, is besmettelijk vanaf 48 uur voor de symptomen opduiken, waardoor het essentieel is zijn sociale contacten in de dagen voor de symptomen na te gaan.

Voor die opdracht kiest de Vlaamse overheid voor een consortium van callcenters en ziekenfondsen, ondersteund door consultant KPMG. Het politieke akkoord werd maandagavond bereikt, nu is het contract ook effectief vergund. De opdracht loopt zeven maanden, de Vlaamse overheid heeft er maximaal ruim 100 miljoen euro voor veil.

Risicopersoon

Een trekker van dat consortium is IPG, het callcenterbedrijf van de serieondernemer Christian Dumolin. Hij trok de twee zusterbedrijven In2Com en Call-IT mee in bad, maar reikte wegens de omvangrijke opdracht de hand naar drie andere grote spelers: Yource, Callexcell en N-Allo. Samen leveren ze 1.215 contactonderzoekers.

We zijn volgende week maandag zeker nog niet met 1.200 aan de slag. Christian Dumolin Serieondernemer

Zij moeten een gesprek voeren met de coronapatiënten om in kaart te brengen met wie ze contact hadden en wie de risicopersonen zijn. Zij krijgen een telefoontje met de vraag thuis in isolatie te gaan of - als het contact beperkt was - de basisregels te volgen.

Een honderdtal contactonderzoekers is al aan het werk, vooral vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid. Zij moeten de voorgeschreven opleiding en de scenario's proefdraaien om de opdracht dan over te laten aan de callcenters, ziekenfondsen en KPMG.

Crescendo

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) claimt in een persbericht dat het systeem vanaf 11 mei - wanneer de winkels weer opengaan - helemaal operationeel zal zijn. Toch is Dumolin daar in een reactie aan De Tijd voorzichtig over. 'We zijn volgende week maandag zeker nog niet met 1.200 aan de slag. Dat is iets wat crescendo moet gaan.'

Hoe contactonderzoeker te herkennen? Hoe kan u een contactonderzoeker herkennen als die u opbelt? Die vraag is pertinent om verwarring met oplichters, die van de gelegenheid gebruik maken om privé-info af te troggelen, te vermijden. Volgens Dirk Dewolf, de topman van het Agentschap Zorg & Gezondheid, zullen de contactonderzoekers altijd van een vast nummer bellen. Dat is 02/214.19.19.

In de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement kwam extra verduidelijking over die capaciteitsdiscussie. Vanaf volgende week maandag zou de aanwezigheid van zeker 735 call center-medewerkers gegarandeerd zijn. Daarna kan verder opgeschaald worden, in functie van de noden.

De ziekenfondsen leveren in het consortium de tweede- en derdelijnsmedewerkers, die de telefoonoperatoren bijstaan als het gesprek niet volgens het script verloopt. 'Dat kan zijn bij een moeilijke sociale problematiek, of bij extra medische vragen', zegt Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit. Ook het netwerk van thuisverplegers wordt ingezet, om langs te gaan als iemand de telefoon niet opneemt.

Nooddecreet

Deze week ligt er nog het nodige werk op de plank om maandag van start te kunnen gaan. De federale overheid werkt nog aan een dataplatform dat gebruikt zal worden voor het contactonderzoek. Tegelijk moet nog een Vlaamse nooddecreet goedgekeurd worden zodat de callcentermedewerkers in een geldig juridisch kader kunnen werken.