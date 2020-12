Vlaanderen verdeelt volgende week 6.600 dosissen vaccin

Vlaanderen start volgende week met het inenten van de inwoners van 42 rusthuizen tegen het coronavirus. Tegen eind januari moeten alle ongeveer 70.000 Vlaamse rusthuisbewoners hun eerste spuitje met het vaccin hebben gekregen.

Het Vlaamse ministerie van Volksgezondheid, officieel Agentschap Zorg en Gezondheid, heeft zijn verdere planning bekendgemaakt voor de verdeling van de corona-vaccins in de Vlaamse woonzorgcentra. Zoals eerder beslist, komen de inwoners van de woonzorgcentra als eerste aan de beurt. De inschatting is dat het de meest efficiënte methode is om met een minimum aan inentingen de grootste winst te boeken bij het inperken van nieuwe sterfgevallen. Bijna zes op tien van de 19.441 officiële Belgische coronadoden tot nu waren inwoners van rusthuizen.

Symbolische inentingen

Begin deze week waren er de eerste symbolische inentingen. Eerste Vlaming was de 96-jarige Jos Hermans uit Puurs, niet toevallig ook de thuisgemeente van de productiesite van het Pfizer/BioNtech-vaccin. Volgende week schiet de grootschalige campagne echt op gang. Dan volgt ook een meer uitgebreide planning voor de rest van de maand. Pfizer/BioNtech zou in de eerste fase in totaal 300.000 dosissen kunnen leveren, waar aanvankelijk 600.000 voorzien.

Hoe gaat het werken? Dertien ziekenhuizen krijgen op 4, 5 en 6 januari vaccins binnen. Het duurt ongeveer een dag om ze te ontdooien - de vaccins moeten op -70 graden Celcius bewaard worden. Na ontdooiing kunnen ze nog maximum vijf dagen in de gewone koelkast bewaard worden. Tussen 6 en 10 januari zullen ze elke dag ongeveer één woon-zorgcentrum kunnen bevoorraden. Als alles verloopt zoals gepland, zouden tegen 10 januari zo'n 42 woonzorgcentra hun bewoners gevaccineerd hebben.

Vanaf 11 januari wordt het levertempo opgedreven naar het maximum dat elk ziekenhuis aankan. Volgens de Excel-bestanden van het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het om 6.610 dosissen in totaal. De bedoeling is dat twee weken later een tweede booster-shot volgt - om de immuniteit na het eerste spuitje nog op te drijven. Door de schaarste aan vaccins is onder wetenschappers discussie of het niet beter zou zijn zo veel mogelijk mensen eerst al een eerste spuitje te geven. Maar het staat vrijwel vast dat ouderen er sowieso twee zullen krijgen - omdat zij vaak verzwakte immuniteit hebben en één spuitje niet zal volstaan.

Succesvolle pilootacties

'Na de succesvolle pilootvaccinaties in Puurs en in het Leuvense kunnen we volgende week starten met de verdere verdeling van vaccins naar al onze woonzorgcentra in Vlaanderen', zegt Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). 'We geven onze ziekenhuizen een paar dagen de tijd om op te starten, daarna komt de verdeling op volle snelheid. Tegen eind januari zouden de meeste woonzorgcentra hun eerste vaccinatieronde afgerond moeten hebben om hun kwetsbare bewoners te beschermen tegen COVID-19 (de ziekte die het coronavirus veroorzaakt).'