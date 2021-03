Vlaanderen zoekt beste weg om mensen naar spuitje te lokken

Een tiental Vlaamse steden en gemeenten zijn overgeschakeld op een systeem dat mensen zelf online of per telefoon een afspraak voor vaccinatie laat maken.

Een vaste boeking met uur van afspraak of online een vaccindatum regelen? De Vlaamse steden en gemeenten mogen tot midden april kiezen hoe ze mensen uitnodigen naar de vaccinatiecentra.

'Vanaf woensdag vaccineren we wie online of via ons callcenter een afspraak heeft gemaakt. Dat wordt een interessante test om te zien of we mensen zo het best bereiken', zegt Robbie Scaut. Hij runt het vaccinatiecentrum Herkenrode bij de Ethias Arena in Hasselt. Daar worden de komende maanden 120.000 mensen uit Hasselt, Zonhoven, Alken, Diepenbeek en Herk-de-stad ingeënt.

Hasselt begon bij de opening van het centrum ruim een maand geleden te vaccineren volgens het Vlaamse systeem. Mensen krijgen een brief met daarop de dag en het uur van afspraak. Als ze dan niet kunnen, kunnen ze hun vaccindate telefonisch laten verzetten.

'We stelden vast dat er best veel no-shows waren', zegt Scaut. 'De voorbije weken vielen heel wat gaatjes door mensen die niet opdaagden. Het ging meestal niet om vaccinhuiver, maar om bijvoorbeeld zorgverleners die al in een ziekenhuis zijn gevaccineerd. Pas enkele dagen na die inenting zijn ze in het systeem geregistreerd als officieel gevaccineerd.'

Hasselt besloot te werk te gaan zoals Gent, Antwerpen, Brussel en Wallonië. Mensen krijgen een uitnodigingsbrief en moeten daarna online of via een callcenter hun afspraak regelen. Alle steden en gemeenten kunnen tot midden april kiezen welk systeem ze hanteren. 'Ook Wevelgem, Geel, Westerlo, Grobbendonk, Kasterlee, Sint-Niklaas, Leuven en Menen zijn op het systeem zonder voorboeking overgestapt', zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Grote steden hebben de schaal, de mensen en de middelen om een callcenter te bemannen, maar op de lijst duiken ook kleinere gemeenten op.

Naar half miljoen spuitjes in mei Het aantal vaccinaties in de vaccinatiecentra stijgt gestaag. Deze week gaat het om 87.000 dosissen. In heel Vlaanderen worden deze week ruim 154.000 spuiten gezet omdat ook in de zorginstellingen nog wordt gevaccineerd. Dat laatste zou eind deze maand worden afgerond. Vanaf april wordt bijna uitsluitend in de vaccinatiecentra ingeënt. Volgende week gaan daar ruim 150.000 spuitjes in de arm. 'De eerste week van april zouden dat er meer dan 200.000 worden, later op de maand 300.000. In mei stijgt dat aantal boven 350.000 per week. In juni wordt de piekcapaciteit van een half miljoen per week bereikt. Die schattingen zijn zonder rekening te houden met het Johnson & Johnson-vaccin', zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Midden april volgt een evaluatie, zegt de woordvoerder van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). De bedoeling is te vergelijken welk systeem het hoogste bereik haalt. Het doel is een zo hoog mogelijk percentage gevaccineerde mensen om de epidemie in te dijken. Na de evaluatie van de responscijfers wordt beslist hoe het best gewerkt wordt.

De vaccinatiecentra werken nog niet op volle kracht (zie kader). Pas over een kleine maand wordt de capaciteit fors opgedreven. Dan zouden de vaccins en masse worden geleverd en is de brede bevolking aan de beurt.

Zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië meldt kinderziektes in het systeem. Er waren problemen met het uitnodigingssysteem Doclr en de databank erachter van het IT-overheidsbedrijf Smals. Door een bug in het systeem kregen in Vlaanderen groepen bejaarden en zorgverleners hun uitnodiging niet. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zegt dat het IT-probleem opgelost is. Wie van de doelgroep geen uitnodiging kreeg, mag die zeker deze week verwachten, klinkt het. Wallonië zegt dat sommige mensen moeite hebben om zich in te schrijven. Bij sommigen zou de validatiecode op de uitnodigingsbrief niet werken.

Mobiele teams vanaf april Wie niet fit genoeg is om naar het vaccinatiecentrum te gaan komt vanaf volgende maand aan de beurt. Dat kan via mobiele teams met zorgwerkers of via de huisartsenpraktijken. Er zijn ook tussenmodellen mogelijk. De bedoeling is dat de huisbezoeken begin april beginnen. Een en ander zal afhangen van wanneer de levering start van het J&J-vaccin, waarvan één spuit volstaat. De huisartsen willen daarop wachten om spuitjes te beginnen zetten via huisbezoeken. Ze mogen wel al vaccinatiecentra contacteren om te bekijken hoe de leveringen het best geregeld worden.