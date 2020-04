'Voorbeeldig' Singapore worstelt met tweede corona-uitbraak

De vrees voor een tweede besmettingsgolf zit er diep in bij de Singaporezen. De autoriteiten kondigden dinsdag een verlenging van de gedeeltelijke lockdown aan. In plaats van 4 mei kan pas ten vroegste op 1 juni sprake zijn van een versoepeling van de maatregelen.

'Die korte pijn is noodzakelijk om het virus uit te roeien, de gezondheid en veiligheid van onze geliefden te beschermen en onze economie nieuw leven in te blazen', zei premier Lee Hsien Loong. Om de pijn te verzachten trekt de regering 3,8 miljard Singaporese dollar (2,5 miljard euro) uit voor steun aan de bedrijven.

De verlenging kwam er nadat dinsdag opnieuw meer dan 1.000 nieuwe besmettingen waren geregistreerd in de Aziatische stadstaat. Het aantal coronagevallen klom er in amper een dag 14 procent hoger, naar 9.125. Een dag eerder waren er zelfs 1.426 besmettingen extra gemeld, een stijging met 21 procent. Ter vergelijking: ruim een maand telde Singapore amper 266 gevallen.

Schoolvoorbeeld

Singapore was een van de eerste landen buiten China waar het coronavirus in de loop van januari opdook. De autoriteiten reageerden gezwind op de uitbraak met een combinatie verplichte quarantaine voor zieken en tracking van verdachte gevallen. Dat leverde Singapore wereldwijd applaus op en het land werd naar voren geschoven als een schoolvoorbeeld van een doeltreffende aanpak.

Maar uit de plotse opstoot van de voorbije dagen blijkt dus dat de Singaporezen geen perfect parcours reden. Dat komt vooral omdat de autoriteiten lang blind bleven voor de gevaarlijke situatie onder de honderdduizenden arbeidsmigranten. Die groep is verantwoordelijk voor bijna alle recente besmettingen en is goed voor bijna driekwart van alle gevallen in Singapore.