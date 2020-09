Vragenlijst bepaalt of reiziger uit oranje zone in quarantaine moet

Wie terugkeert uit een oranje zone zal een onlinevragenlijst moeten invullen. Op basis daarvan zal worden beslist of een test en bijhorende quarantaine nodig is.

Wie terugkeert uit het buitenland, moet het Passenger Locator Form (PLF) invullen. Daarmee wordt nagegaan of een reiziger terugkeert uit een veilige groene zone, een oranje zone waar het coronavirus in zekere mate circuleert, of een rode zone waar veel mensen met het virus besmet zijn geraakt.

Wie terugkeert uit een rode zone, moet verplicht een coronatest laten doen en moet in quarantaine. Bij een terugkeer uit een oranje zone, wordt een test en quarantaine aangeraden maar is er geen verplichting.

Vragenlijst

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft dinsdag in het Vlaams Parlement aangekondigd dat wie terugkeert uit een oranje zone een bijkomende onlinevragenlijst zal moeten invullen. Met die lijst wordt gepolst naar de activiteiten die tijdens de reis werden gedaan.

Op basis van de vragenlijst zal worden beslist of een test en bijhorende quarantaine nodig is. In zo'n geval krijgt een reiziger de code oranje-rood. Wie niet moet worden getest, krijgt de code oranje-groen. 'Wanneer het een oranje-rode code is, zal die persoon automatisch een sms krijgen met een testcode', zegt Beke.