Vrijwillige zomerscholen op komst

Zomerscholen zijn niet nieuw in Vlaanderen, maar het is wel voor het eerst dat ze zo breed worden uitgerold.

De Vlaamse regering voorziet in 25 euro per kind per dag om zomerscholen te organiseren voor wie leerachterstand heeft. De deelname is vrijwillig.

Door de coronacrisis en het noodgedwongen afstandsonderwijs riskeren veel kwetsbare kinderen leerachterstand op te lopen. Daarom geeft de Vlaamse regering scholen en lokale besturen de mogelijkheid zomerscholen te organiseren. Gedurende minstens tien dagen in juli of augustus volgen de leerlingen een leertraject gekoppeld aan sport, spel en cultuur.

Er is voldoende geld voor potentieel duizenden zomerscholen. Vlaamse regering

Voor de deelnemer is de school gratis. De regering voorziet in 25 euro per kind per dag. Scholen en lokale besturen kunnen ook samenwerken met jeugdwerking en organisaties die aan leerondersteuning doen. Omdat het vakantie is, zal men slechts de helft van de tijd met het echte leertraject bezig zijn. Dat wordt zo veel mogelijk afgestemd op de individuele leerling.

Het maakt dat er een mix nodig is van ervaren leerkrachten en begeleiders of monitoren. Scholen en leerkrachten werken op vrijwillige basis mee, maar kunnen met het geld wel een vergoeding toekennen. 'Er is genoeg geld voor potentieel duizenden zomerscholen over heel Vlaanderen', klinkt in een persbericht. Tot nu toe bestonden al een paar projecten met zomerscholen, maar steeds op kleine schaal.

Juiste doelgroep

Het risico bestaat dat niet de juiste leerlingen worden aangetrokken. Zo zullen kinderen die er nood aan hebben misschien geen beroep doen op de werking. 'We hebben ervoor gekozen het niet te verplichten, maar we zullen wel proberen het aan te moedigen via het advies van de klassenraad', zegt Michaƫl Devoldere, de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). 'Daarnaast zijn lokale besturen vaak ook op de hoogte van wie tot de kwetsbare doelgroep hoort.'