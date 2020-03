WGO: 'Europese landen moeten meest drastische maatregelen nemen'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) roept alle landen in Europa op om 'de meest drastische maatregelen te nemen' in de strijd tegen het coronavirus.

Dat zei Hans Kluge, de Belgische arts die aan het hoofd staat van de Europese afdeling van de WGO, in een online persbriefing dinsdagmiddag. 'Elk land moet zonder uitzondering de meest drastische maatregelen nemen om de dreiging van het virus af te remmen', zei Kluge.

'Het is voor niemand een optie om zich als een uitzondering te beschouwen', zei Kluge ook. Europa is het nieuwe epicentrum van de coronacrisis, met een derde van de wereldwijde gevallen. Intussen is het virus al in 152 landen opgedoken. 'De levens van miljoenen mensen ondergaan een radicale verandering. Dit is simpelweg een nieuwe realiteit.'

'Dit zijn ongeziene tijden. Iedereen in de samenleving moet zijn rol spelen. Het is belangrijk om solidair te zijn en psychologisch weerbaar.' Hans Kluge Directeur Wereldgezondheidsorganisatie regio Europa

Kluge werd tijdens de briefing geflankeerd door twee collega-artsen van de WGO Europa. Die regionale afdeling omvat in totaal 53 landen, waaronder de EU, het VK, Rusland en de ex-Sovjetstaten. De experts herhaalden dat de strijd tegen Covid-19 het best gevoerd wordt door een gelaagde aanpak van sociale afstand, doorgedreven hygiëne en quarantaine voor wie besmet is.

'De solidariteit tussen verschillende landen kan en moet sterker', luidde het ook. 'Het is normaal dat elk land aanvankelijk naar zijn eigen situatie kijkt. Nu zien we steeds meer dat de maatregelen op een lijn komen.'

De WGO-artsen zeiden daarom verheugd te zijn dat het Verenigd Koninkrijk zich stilaan aansluit bij de rest van Europa in zijn strategie tegen het virus. 'Ze sluiten zich aan bij de basismaatregelen die werken, en dat juichen we toe.' Over de keuze voor 'herd immunity' zoals in Nederland klonk een duidelijk geluid: 'Dit is niet het juiste moment om dit te proberen. Dit is een nieuw virus, we weten nog onvoldoende hoe het zich gedraagt. We moeten vooral de piek afzwakken en tijd kopen voor onze gezondheidsinfrastructuur.'

Kluge erkende dat er tekorten optreden aan medisch materiaal. Zo riep hij om op de toevoer van mondmaskers 'niet enkel te laten afhangen van de marktdynamiek'. 'Sommige landen moeten hun exportverbod opheffen. Er is nood aan een verhoging van de productie, onder andere vanuit China. Maar er moet solidariteit zijn binnen Europa.'

In een meer positieve noot benadrukte Kluge dat het nieuws vanuit Azië over de vertraging van het virus leert dat de drastische aanpak van 'social distancing' werkt. 'We weten wat we moeten doen: het virus indijken, de capaciteit van de gezondheidszorg voorbereiden en de maatschappij mobiliseren.'

'De ervaring van China en andere landen leert dat tests, het traceren van contacten, sociale afstand en het mobiliseren van de gemeenschap samen besmetting kan voorkomen en levens kan redden als het snel en effectief ingevoerd wordt.'