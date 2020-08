WGO: 'Mogelijk nooit wondermiddel tegen corona'

Nu het coronavirus wereldwijd een nieuw offensief ingezet heeft, vestigt de internationale gemeenschap haar hoop meer dan ooit op een vaccin. 'Maar dat wondermiddel bestaat nog niet en dat komt er misschien nooit', waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ruim een halfjaar nadat de razendsnelle wereldwijde verspreiding van het coronavirus de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ertoe aangezet heeft de internationale noodtoestand uit te roepen, is Sars-CoV-2 verre van op zijn retour. Dat bleek maandag nog eens uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het gezondheidsorgaan van de Verenigde Naties registreerde wereldwijd al 18,1 miljoen gevallen. Bijna 700.000 mensen bezweken de afgelopen maanden aan de longziekte. Het epicentrum van de pandemie bevindt zich nog altijd op het Amerikaanse continent. De Verenigde Staten en Latijns-Amerika blijven samen goed voor ruim de helft van de wereldwijde besmettingen.

Tweede golf

Terwijl in heel wat landen in die regio de piek van de eerste golf nog altijd niet bereikt is, zetten Europa en Azië zich meer dan ooit schrap voor een tweede golf. Sinds de overheden op die continenten weer het slot van de maatschappij haalden, duiken op verschillende plaatsen nieuwe opstoten op. Dat is bijvoorbeeld het geval in België, Spanje, Nederland, Japan, Australië en Hongkong.

Mondkapjes moeten uitgroeien tot een symbool van solidariteit in de wereld. Tedros Adhanom Ghebreyesus Topman Wereldgezondheidsorganisatie

De evolutie zette de toplui van de Wereldgezondheidsorganisatie er maandag nog eens toe aan de wereldbevolking op te roepen alle gezondheidsmaatregelen rigoureus na te leven. 'Onze boodschap aan de mensen en de regeringen is duidelijk: hou u aan de regels over social distancing, was uw handen, laat u testen en draag een mondmasker', zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Mondkapjes moeten uitgroeien tot een symbool van solidariteit in de wereld.'

Via de bedekking van mond en neus kan de verspreiding van het longvirus misschien afgeremd worden, maar maskers helpen Sars-CoV-2 de wereld niet uit. Nu coronamaatregelen in de strijd tegen de opflakkeringen op verschillende plaatsen weer verstrengd worden - met alle economische gevolgen van dien - heeft de wereld meer dan ooit zijn hoop gevestigd op een snelle doorbraak in de zoektocht naar een vaccin.

Vaccin

'De coronapandemie is weliswaar de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds het begin van de 20ste eeuw, maar de internationale jacht op een vaccin is ook historisch', merkte de WGO-topman op. Er is volgens hem dan ook hoop, maar tegelijk waarschuwt hij voor overdreven optimisme.

'Het onderzoek naar vaccins zit bij verschillende bedrijven in fase 3 nu en we hopen allemaal dat enkele van die middelen infecties kunnen helpen voorkomen. Maar op dit moment bestaat geen wondermiddel tegen corona en dat komt er misschien helemaal nooit.'