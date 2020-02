WGO waarschuwt voor wereldwijd tekort aan mondmaskers

De vraag naar beschermingsmateriaal overtreft ruimschoots het aanbod nu het nieuwe coronavirus zich razendsnel verspreidt over alle continenten.

Ruim een week nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de uitbraak van het coronavirus tot een internationale noodsituatie uitgeroepen heeft, trekt het orgaan van de Verenigde Naties (VN) vrijdag opnieuw aan de alarmbel.

'In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus dreigt wereldwijd een chronisch tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal', zei WGO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij haalde mondmaskers, handschoenen en beschermingspakken als voorbeeld aan.

Het VN-orgaan zet alle zeilen bij om de getroffen regio's voldoende testkits, persoonlijk beschermingsmateriaal en respirators te bezorgen. 'Vrijdagnamiddag heb ik een onderhoud met mensen uit de bevoorradingsketen om na te gaan waar de flessenhals zit, hoe we deze situatie kunnen oplossen en hoe we het materiaal op een eerlijke manier kunnen verdelen', verduidelijkte Ghebreyesus.

Foxconn

Mogelijk krijgt de WGO hulp uit onverwachte hoek. De elektronicagigant Foxconn, die onder meer de iPhone van Apple maakt, maakte vrijdag bekend zich voor een deel te gaan richten op de productie van mondmaskers vanwege het nieuwe coronavirus.

Schermvullende weergave Het schubdier droeg het coronavirus mogelijk over op de mens. ©AFP

Het bedrijf hoopt tegen het eind van deze maand 2 miljoen maskers per dag te produceren, meldde de Britse omroep BBC vrijdag. 'In de oorlog tegen deze epidemie telt elke seconde', zegt Foxconn. 'Hoe eerder we voorzorgsmaatregelen nemen, hoe eerder we het virus kunnen beteugelen. En hoe eerder we levens kunnen redden, hoe eerder we overwinnen.'

Sinds het nieuwe coronavirus eind vorig jaar in de Chinese miljoenenstad Wuhan opdook, stierven er al zeker 636 mensen aan. Het leeuwendeel van de slachtoffers viel in China. Meer dan 31.000 mensen in een dertigtal landen zijn besmet, onder wie een Belg die vorig weekend teruggekeerd is uit China.

Schubdier

De voorbije weken gingen experts ervan uit dat het coronavirus in Wuhan verspreid raakte op een illegale markt met wilde dieren. Wetenschappers van de Chinese landbouwuniversiteit vermoeden dat het schubdier, een klein zoogdier dat met uitsterven bedreigd is, een belangrijke rol speelde in de overdracht op de mens.

Het coronavirus zelf zou afkomstig zijn van de vleermuis. 'Maar het schubdier is wellicht een tussengastheer geweest en maakte de overdracht van het virus op de mens mogelijk', luidde het vrijdag in een mededeling.