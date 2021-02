Waakhond waarschuwt voor delicate exit coronasteun

De European Systemic Risk Board (ESRB) erkent dat budgettaire maatregelen de economie en het financieel systeem behoed hebben voor een corona-implosie, maar waarschuwt dat een exit uit de steunprogramma’s delicaat wordt.

De ESRB, die waakt over de stabiliteit van het Europees financieel systeem, presenteerde dinsdag een eerste rapport over de impact van de massale steun waarmee overheden reageerden op de coronapandemie. Die steun - onder meer overheidswaarborgen op kredieten of het opschorten van kredietaflossingen - voorkwam dat bedrijven en gezinnen die hun inkomen zagen wegvallen in liquiditeitsnood kwamen en banken zouden overstelpen met kredietverliezen. Tegelijk konden banken de kredietkraan openlaten.

Als de overheid te vroeg de steunwieltjes weghaalt, dreigt het economisch herstel een knak te krijgen.

De ESRB becijferde dat zijn 31 lidstaten eind september 2020 aanzienlijke budgettaire noodsteun in de steigers hadden gezet: het ging om 14 procent van hun gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp), ofwel meer dan 2.400 miljard euro. In september was zo’n 700 miljard euro van dat bedrag effectief aangesproken, waarvan ruim 400 miljard euro via leningen met overheidswaarborg. Dat dat laatste kanaal onderbenut is gebleven, wijt de ESRB mogelijk aan administratieve knelpunten en de weigering van bedrijven en gezinnen om extra schulden aan te gaan.

De forse overheidstussenkomst leidde ertoe dat het aantal probleemkredieten voorlopig lager is dan wat logischerwijze verwacht kon worden bij de coronaschok. Wel is de verwachting dat het aantal faillissementen serieus stijgt als de steun wegvalt.

Evenwichtsoefening

Het afbouwen van die steun is volgens de ESRB een delicate evenwichtsoefening. Als de overheid te vroeg de steunwieltjes weghaalt, dreigt het economisch herstel een knak te krijgen, met als gevolg een faillissementengolf en toenemende probleemkredieten bij banken. Als de banksector daarop de kredietkraan dichtdraait, dreigt de economie nog minder zuurstof te krijgen.

Maar te lang overheidssteun verlenen is ook niet goed, waarschuwt de ESRB, omdat het de noodzakelijke herstructurering van de economie belemmert. Het in leven houden van bedrijven zonder toekomstperspectief zet een rem op de groei en de innovatie. Banken erkennen ook het best zo snel mogelijk hun probleemkredieten om de kredietverlening aan gezonde bedrijven niet in gevaar te brengen.