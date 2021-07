Waalse ouders verzetten zich via rechter tegen prikken van hun kinderen

Wet op patiëntenrechten

Ze benadrukken ook dat het risico op ernstige ziekte door het coronavirus bij kinderen en jongeren een pak kleiner is en de vaccinatie voor hen dus in verhouding minder voordelen biedt. De beslissing om zo snel mogelijk tieners te prikken, is ingegeven door het nieuwe schooljaar vanaf september.

Schoolgaande jeugd

In Franstalig België is veel meer weerstand tegen de prikcampagne, wat ook te zien in de vaccinatiecijfers. De juridische actie in Wallonië bewijst nog eens de grotere scepsis in het zuidelijke deel van het land. Dat vloeit deels voort uit de situatie in Frankrijk, waar bij een deel van de bevolking ook veel wrevel is over de vaccinatiecampagne.