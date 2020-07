Waarom Zweden plots een 'rode zone' wordt

Dat Belgen niet meer naar Zweden mogen reizen, is omdat het aantal besmettingen per capita er meer dan tien keer hoger ligt dan bij ons.

De Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft zondag heel Zweden toegevoegd aan de zogenaamde 'rode zones': Belgen mogen er niet langer naar toe reizen omdat de coronapandemie er te gevaarlijk is.

Waarom gaat het hele land dicht voor Belgen? Omdat er sinds kort nieuwe criteria gelden, luidt het antwoord van Buitenlandse Zaken. Het gevaar op besmetting in het buitenland wordt daarbij vergeleken met het gevaar bij ons.

Zodra in een land het aantal besmettingen per 100.000 inwoners twee keer zo hoog ligt als in België, geldt voor het land code oranje. Wie uit zo'n land terugkeert, wordt sterk aangeraden zich te testen en vrijwillig minstens tien dagen in quarantaine te gaan.

Zodra een land een besmettingsgraad kent die meer dan tien keer zo hoog ligt als in België, geldt voor het land code rood. Dat is wat in Zweden is gebeurd. Zweden heeft zowat als enige land in de westerse wereld in het voorjaar geen formele lockdown ingevoerd en ziet nu de besmettingen toenemen.

Die oefening wordt gemaakt voor zowel landen als regio's. Zo krijgen in Spanje de regio's Aragon en Catalonië code oranje. De andere regio's niet.

Lockdown

Boven op de besmettingsgraad geldt een tweede regel: zodra een lokale overheid een lockdown afkondigt, kleurt Buitenlandse Zaken dat gebied als rood in. Voor Spanje is dat het geval voor het Catalaanse district Segrià en het Galicische district La Mariña.