‘Waarom wel een bakker, maar geen verfwinkel?'

Het Belgische bedrijf Boss Paints, bekend van de Colora-verfwinkels, is erg teleurgesteld dat alleen de grote doe-het-zelfketens opnieuw open mogen. ‘We willen en kunnen op een veilige manier bijdragen tot de economie. Waar is de logica?’

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat de tuincentra en doe-het-zelfzaken vanaf dit weekend terug de deuren zouden mogen openen. Pas vrijdagavond verscheen echter het ministerieel besluit dat die beslissing concreter maakte: alleen doe-het-zelfzaken met ‘een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen’ mogen de deuren openen.

Het was een late streep door de rekening van diverse speciaalzaken zoals verf-, tegel- of parketwinkels. Eén van de grootste slachtoffers is de verfketen Colora, die in ons land 59 winkels telt en zowat 230 werknemers telt.

‘We waren er woensdag van uitgegaan dat we zaterdag konden openen’, zeggen CEO Toon Bossuyt en HR-directeur Gwen Declerck. ‘Zowel onze NACE-code (een code die de bedrijfstak weergeeft) als de geest van de aankondiging – mensen die thuiszitten een zinvolle bezigheid geven – deden ons daartoe besluiten.’

De ontgoocheling vrijdagavond was dan ook groot. ‘Zeker als je weet dat we sinds woensdag keihard hadden gewerkt. We hadden procedures afgesproken en beschermingsmaatregelen ingevoerd zoals stroken op de vloer en plexiglas aan de kassa’s. Onze mensen deelden filmpjes, iedereen was fier op het bereikte werk.’

U snapt de logica van de beslissing niet. Wat zou er wel logisch geweest zijn?

Toon Bossuyt: ‘Er werd eerder al een onderscheid gemaakt tussen voedings- en niet-voedingswinkels. Alleen wie de verkoop van voeding als hoofdactiviteit heeft mocht openblijven. Dat had men hier ook perfect kunnen doen. Dan zouden ook winkels die verf of tegels verkopen onder de opening vallen.’

Gwen Declerck: ‘Naast supermarkten mochten bakkers en slagers ook openblijven. Dat zijn ook speciaalzaken. Waarom trekt men die redenering niet door?’

Is er sprake van amateurisme of van gelobby door grote ketens?

Declerck: ‘Kijk, er wordt dezer dagen overal geïmproviseerd. Een bedrijf leiden is al moeilijk, een land leiden nog moeilijker, daar heb ik begrip voor. Maar het is jammer dat bedrijven die een bijdrage willen leveren tot de maatschappij, dat niet mogen. Het gaat ons niet om die pot verf, maar om al die werknemers met een gezin die allemaal kunnen bijdragen, door te consumeren en belastingen betalen.’

Bossuyt: ‘Door het aantal winkels te beperken ga je juist groepen mensen op één plaats concentreren in plaats van ze te spreiden. Onze winkels zijn minder groot dan de doe-het-zelfketens (gemiddeld rond de 400 m²), maar ze zijn ook minder druk. We kunnen veel meer ruimte garanderen dan de 10 m² per klant.’

Declerck: ‘Bovendien zijn de grote ketens vaak geen Belgische bedrijven. Dat is toch wrang, als je weet dat kmo’s goed zijn voor 80 procent van ons economische weefsel. Een vervelend effect is trouwens dat de verkoop via onze webshop sinds woensdag fors gedaald is, omdat onze klanten ervan uitgingen dat ze zaterdag weer naar de winkel konden.’

Jullie zouden kunnen naar de rechtbank stappen om deze regeling aan te klagen.

Bossuyt: ‘Ik geloof niet echt in de juridische weg. Ik zou liever overleggen. Het volstaat dat men het ministerieel besluit lichtjes aanpast of er een toelichting bij geeft. Als je het besluit letterlijk leest, zijn er trouwens argumenten om te zeggen dat we mogen openen. Sommige burgemeesters bevestigden dat, terwijl onze winkels in andere gemeenten te horen kregen dat ze niet mochten openen.’

Dus blijven alle winkels verplicht dicht?