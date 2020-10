Walen moeten tussen 22 uur en 6 uur binnen blijven

In Wallonië komt er een strengere avondklok dan in de rest van het land. Inwoners moeten minstens tot 19 november thuis blijven tussen 22 uur en 6 uur de volgende ochtend, waar dat in Vlaanderen tussen 24 en 5 uur is. 'We kiezen voor een gedeeltelijke lockdown', aldus Waals minister-president Elio Di Rupo.

Niet alleen rond de avondklok - die zaterdagavond ingaat - zullen er tot 19 november strengere regels gelden in Wallonië. Winkelen mag nog maximaal met twee, telewerk moet strikt worden nageleefd en er zullen strengere bezoekregels gelden in de woonzorgcentra (maximaal één vaste bezoeker per twee weken). Daarnaast worden alle fysieke lessen in het hoger onderwijs geschrapt en zijn sportieve trainingen en matchen enkel nog toegestaan voor kinderen tot 12 jaar.

Franstalig België schakelt dus nog bij in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Hoewel er vrijdag al verscherpte maatregelen waren aangekondigd voor het hele land, staken de Franstalige minister-presidenten nadien de koppen bijeen om nog verder te gaan. Reden: de evolutie van de pandemie leidt er tot grote onrust. De corona-cijfers zijn vooral in Wallonië maar ook in Brussel dramatisch. De twee regio's kennen de grootste besmettingsgraad van heel Europa, en al is de epidemie ook in Vlaanderen in volle opmars, het aantal besmettingen ligt er nog altijd fors lager dan in het zuiden van het land. In Brussel, Henegouwen en Luik stromen de ziekenhuizen vol, met Luik als grootste zorgenkind. Daar moeten steeds meer patiënten overgebracht worden naar andere ziekenhuizen omdat de afdelingen intensieve zorgen er vol liggen.