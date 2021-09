Wallonië voert coronapas in

Waals minister-president Elio Di Rupo wilde dezelfde toepassing van de coronapas in Wallonië en in Brussel.

Net als in Brussel zullen mensen in Wallonië in onder meer de horeca en discotheken moeten bewijzen dat ze coronanegatief zijn.

De Waalse regering heeft na overleg beslist het gebruik van de coronapas uit te breiden. Minister-president Elio Di Rupo (PS) had woensdag in de Waalse pers al aangekondigd dat hij zou voorstellen de coronapas in te voeren. Dat betekent dat mensen om toegang te krijgen tot publiek toegankelijke plekken moeten bewijzen dat ze negatief getest hebben, volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van covid. Wie ondanks een coronaprik toch nog besmet raakt, ziet zijn coronapas tijdelijk rood kleuren.

Samenwerkingsakkoord

Wallonië maakt maximaal gebruik van de optie die door een samenwerkingsakkoord tussen alle regeringen mogelijk is. Dat betekent dat de coronapas net als in Brussel vereist zal zijn in de horeca, discotheken, sportieve en culturele events en in rusthuizen en zorginstellingen. In de zorg wordt de pas verplicht vanaf 12 jaar, op andere locaties vanaf 16 jaar. Di Rupo vond het belangrijk dat de toepassing van de coronapas dezelfde zou zijn in Brussel en Wallonië, om eenheid te hebben in het Belgische francofone gebied, schrijft de site Sudinfo.

Opmerkelijk is dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich niet verzet tegen de maatregel. Hij blijft principieel tegen de coronapas, klinkt het op sociale media, maar door de opmars van allerlei initiatieven op lokaal vlak, acht hij het nu nodig een Waals kader in te voeren. 'Om te verzekeren dat de fundamentele rechten bewaakt worden en de regels helder en coherent zijn.'

Verplicht vanaf 15 oktober

De coronapas wordt verplicht vanaf 15 oktober. Het samenwerkingsakkoord moet eerst nog worden goedgekeurd door het Waals Parlement en er is ook nog een regeringsbesluit nodig om alles netjes volgens het boekje te doen. De bedoeling is dat de coronapas van kracht blijft tot eind dit jaar, tenzij de gezondheidscrisis gevoelig afneemt.

Vlaanderen besliste eerder de inzet van de coronapas niet uit te breiden. Bij ons wordt die enkel vereist op grotere events. Daar kunnen mensen dan na het voorleggen van hun coronapas mondmaskers en de anderhalve meter afstand laten vallen.