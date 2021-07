Wat betekent de deltavariant voor onze vakantie? Zeven reisvragen beantwoord

De snel oprukkende deltavariant dreigt reizen in Europa alsnog onvoorspelbaar te maken. Waar moet u rekening mee houden voor uw vertrek? De belangrijkste informatie op een rij.

Nu de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus in steeds meer landen aan terrein wint, verschijnen plots weer rode vlekken op de Europese coronalandkaart. Landen nemen opnieuw maatregelen om de verspreiding van het virus door (terugkerende) reizigers te voorkomen. Daardoor wordt een vakantie plannen ingewikkelder dan gedacht. Waar moet u op letten als u vakantieplannen maakt?

Groen, oranje, (donker)rood. Hoe weet ik welke kleur mijn land van bestemming heeft?

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) geeft elk land in de EU een kleurcode. Daarvoor baseert het zich op het aantal positieve testen en het percentage aan positieve testen. De kaart krijgt wekelijks een update en is online te raadplegen op de website van het ECDC.

Mijn bestemming is nu nog groen. Wat als de kaart straks rood kleurt? Mag ik dan nog vertrekken?

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken kondigt geen reisverbod af naar specifieke landen, zelfs niet als die rood of donkerrood zijn op de besmettingskaart. In principe mag u dus gewoon vertrekken. Er kunnen in het land van bestemming wel coronamaatregelen gelden, die uw reis beïnvloeden. Zo besliste Malta vrijdag nog om niet-gevaccineerden voortaan niet meer binnen te laten.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken zijn de maatregelen voor elk land terug te vinden. Reizen naar landen buiten de EU wordt door Buitenlandse Zaken 'sterk afgeraden'.

Wat betekenen de kleurcodes voor mijn terugreis?

De kleurcodes hebben wel invloed op de terugreis naar België. Wat de code precies voor u betekent, hangt ervan af of u al gevaccineerd bent of niet.

Wie volledig gevaccineerd is of een immuniteitsbewijs heeft, hoeft alleen een Passenger Locator Form in te vullen, ook bij terugkeer uit een (donker)rode zone. Wie terugkomt uit een land met een 'heel hoog risico' moet verplicht een PCR-test ondergaan en in quarantaine gaan. De lijst van die landen is online te raadplegen.

Bent u nog niet of slechts deels gevaccineerd, dan moet u bij terugkeer uit een (donker)rode zone een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Een alternatief: u doet de PCR-test bij uw terugkeer en u gaat tien dagen in quarantaine. Op dag zeven doet u nog een test. Is die negatief? Dan mag u uit quarantaine.

Als je een strandvakantie boekte en je mag in de rode zone naar het strand, dan kan je reis doorgaan. De organisatie zal dan wellicht niet geneigd zijn geld terug te geven. Simon November Woordvoerder Test Aankoop

Ik ben gevaccineerd. Ben ik dan wel goed beschermd tegen de deltavariant?

Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan om dat met zekerheid te zeggen. Er zijn wel een aantal studies die erop lijken te wijzen dat vaccins nog steeds bescherming bieden tegen de deltavariant. De overheidsdienst Public Health England deed een onderzoek naar 14.019 besmettingen met de deltavariant in het Verenigd Koninkrijk. Uit de studie bleek dat twee dosissen van de vaccins van Pfizer en AstraZeneca respectievelijk 96 en 92 procent bescherming boden tegen hospitalisatie. Ook andere studies lijken erop te wijzen dat het Pfizer-vaccin nog vrij goed beschermt tegen de deltavariant. Over andere vaccins is minder informatie beschikbaar.

Ik durf niet op vakantie te gaan naar een rode zone. Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik de reis annuleer?

Dat hangt van uw boeking af. Een pakketreis bij een reisorganisatie biedt volgens Test Aankoop de meeste bescherming. De klant heeft wettelijk het recht om een pakketreis te annuleren, al is het niet duidelijk of de organisatie uw reis moet terugbetalen omdat u niet naar een rode zone durft. 'Als de organisator zelf annuleert, krijgt de klant het geld terug. Je hebt bovendien recht op terugbetaling als de pakketreis - bijvoorbeeld door coronamaatregelen - niet kan zijn zoals bedoeld', zegt Simon November, woordvoerder bij Test-Aankoop. In de praktijk is dat vaak een kwestie van interpretatie. 'Als je een strandvakantie boekte en je mag in de rode zone naar het strand, dan kan je reis doorgaan. De organisatie zal dan wellicht niet geneigd zijn om geld terug te geven. Boekte je specifiek een hotel met tennisbaan, maar door corona is het veld dicht? Dan kan je erover discussiëren. Daarvoor is er een geschillencommissie.'

Wie zijn reis zelf regelde, zal moeten onderhandelen met de vliegmaatschappij, het hotel of andere spelers. 'Geld terugkrijgen is dan wellicht moeilijker, maar een vlucht omboeken naar een latere datum kan vaak wel. Er zijn hotels die werken met een 'covidbescherming', zodat je je reis kan uitstellen. Bekijk dat goed bij het boeken.'

Wat als mijn bestemming tijdens mijn reis plots in een rode zone verandert? Kan ik de reis stopzetten en (een deel van) mijn geld terugkrijgen?