'We geraken er niet als iedereen op iedereen blijft wachten'...

Alle spelers in de keten van bouw en vastgoed moeten opnieuw aan de slag gaan en zo elkaar helpen. Met enkele pragmatische maatregelen die haar niets kosten, kan de overheid een wereld van verschil maken, zegt Gaëtan Hannecart, de CEO van Matexi.

Gaëtan Hannecart, al 25 jaar de CEO van Matexi, mag dit jaar de vijfenzeventigste verjaardag vieren van de grootste woningbouwer van het land. Maar veel redenen om te feesten zijn er niet. De 320 vaste medewerkers van Matexi werken bijna allemaal van thuis uit en een beperkt aantal is tijdelijk werkloos. Dat laatste geldt ook voor veel van de 3.000 mensen die normaal indirect aan het werk zijn voor Matexi.

‘We werken ons te pletter om de hele ketting weer op gang te krijgen’, zegt Hannecart. Hij is zich goed bewust van wat het virus kan aanrichten. Zelf behoorde hij, begin maart, tot de eerste golf van coronaslachtoffers in ons land.

Waarom gaat u in ‘het economisch verzet’ tegen het coronavirus?

Gaëtan Hannecart: ‘De welvaart van veel mensen staat op het spel. De Belgische bouwsector stelt 279.000 mensen te werk. En dat is maar een deel van de hele vastgoedketen. In totaal is die goed voor 13 procent van het bruto binnenlandse product.'