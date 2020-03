'We verwachten piek corona-epidemie begin april'

Met bijna 1.300 nieuwe besmettingen en 42 doden in 24 uur lijkt de corona-epidemie niet te luwen in België. De piek is nog niet bereikt, waarschuwt het crisiscentrum.

De voorbije 24 uur werden in ons land 1.298 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Dat ligt fors hoger dan een dag eerder, toen er 526 nieuwe gevallen waren. Die stijging heeft onder andere te maken met de verhoging van het aantal uitgevoerde testen. Laboratoria geven ook steeds meer voorrang aan verdachte gevallen.

De modellen voorspellen dat we een piek mogen verwachten ergens rond begin april. Steven Van Gucht Viroloog crisiscentrum

Een andere verklaring is dat het coronavirus steeds meer verspreid geraakt. Toch verwacht het crisiscentrum van de federale overheid dat de piek nog niet is bereikt. 'Wanneer we de piek kunnen verwachten, hangt uiteraard heel hard af van de evolutie van de cijfers', zei viroloog Steven Van Gucht. 'De modellen die we volgen, voorspellen dat we een piek mogen verwachten begin april.'

Die voorspelling gaat er wel vanuit dat iedereen zijn contacten heeft gehalveerd. 'Maar we weten niet zeker met hoeveel procent we onze contacten gereduceerd hebben', zegt Van Gucht. 'Als dat meer dan 50 procent is, kan die piek wat vroeger vallen, is dat minder dan 50 procent, zal die wat later vallen en duurt de uitbraak langer.'





Volgens de jongste cijfers ligt het totale aantal besmettingen donderdag op 6.235. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel groter. Het aantal doden steeg met 42 naar 220. Er sterven voornamelijk oudere patiënten aan het virus, maar er zijn ook enkele mensen jonger dan 65 jaar bij.