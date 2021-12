Weinig animo bij Vivaldi over corona-versoepelingen

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is de volgende van het Vivaldi-kabinet die de deur dichtdoet voor snelle versoepeling van de coronaregels.

De federale en regionale topministers van ons land zitten op woensdag 22 december opnieuw samen voor een overlegcomité over de coronaregels. Minder dan twee weken na een turbulent verlopen overleg met nieuwe verstrengingen - de eventsector is er zo goed als stilgelegd - gaan alweer stemmen op om te versoepelen.

Die beweging is mee ingegeven door de opnieuw dalende coronacijfers. Het aantal besmettingen is gehalveerd tegenover het record van 25.000 tijdens de voorbije coronapiek. Het aantal opnames zakt elke dag, met zaterdag 263 hospitalisatie, en ook in de ziekenhuizen zakt het aantal patiënten richting 3.000. Op intensieve zorg lagen zaterdag 840 coronapatiënten, een lichte stijging tegenover de dagen ervoor.

Sluitingsuur horeca

De horeca hoopt daarom op het komende overlegcomité het sluitingsuur opnieuw verlaat te zien. Nu moeten restaurants en cafés dicht om 23 uur, wat moeilijk rijmt met het vieren van Oud en Nieuw. Vicepremier Vincent Van Quickenborne drukte die hoop op de openbare omroep VRT enigszins de kop in.

'We moeten nu vooral stabiliteit hebben in ons land. We moeten teruggaan naar de periode waar deze regering stabiel heeft bestuurd. Op 22 december zeggen dat we overal moeten beginnen versoepelen, is niet wat we moeten doen in dit land.'

Van Quickenborne zet zich daarmee achter eerdere uitspraken van premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn co-vicepremiers Vincent Van Peteghem (CD&V) en Frank Vandenbroucke (Vooruit). Vooral die laatste verzette zich eind vorig week in het parlement luid tegen versoepelen. 'Wie dacht aan versoepelen, vergist zich aan agenda', aldus Vandenbroucke.

Zoals wel vaker, staat de Vivaldi-coalitie opnieuw tegenover zijn Vlaamse tegenhanger. Want Vandenbrouckes uitspraken waren een reactie op uitlatingen van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die had vorige week donderdag in het parlement verklaard dat heropening van de cultuur- en eventsector op het volgende overlegcomité weer op tafel moest komen.

De oppositie herdoopte hem prompt in 'Jojo Jan', omdat net Jambon amper een week eerder sluiting van binnenactiviteit had gevraagd om de scholen te kunnen open houden. Die demarche kwam er nadat de N-VA-top gebrieft was over de immer stijgende druk door coronapatiënten op de ziekenhuizen.

Veel bijkomende immuniteit

Bij het bevriezen van de huidige situatie is Jambons standpunt niet meteen verkeerd. Door de combinatie van maatregelen en ook wel tienduizenden besmettingen per dag - wat tot veel bijkomende immuniteit bij de bevolking heeft gezorgd - is het ergste van de coronapiek voorbij. In de meest gunstige scenario's - door wetenschappers die wiskundige berekeningen doen over de evolutie van de pandemie - zakt het aantal coronapatiënten tegen eind december al tot 500 op de ic-afdelingen.

Minder optimistische virusvoorspellers stellen dat het tot eind januari kan duren voor die drempel bereikt is. Door de coronaregels - waarbij slechts een beperkt deel van de samenleving op slot is - is de kans groot dat de coronacijfers qua besmettingen en opnames langzaam zakken. Dat kan de druk op de zorg relatief lang hoog houden.

Wat doet Omikron?

Die analyse slaat echter op de huidige epidemie. Die wordt veroorzaakt door Delta, een variant op het originele virus dat in China is ontdekt. De onbekende factor - wat ook de positie van Vandenbroucke verklaart - is de nieuwe Omikron-variant.

Britse onderzoekers stellen in een nieuwe studie dit weekend vast dat het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk om de 2,4 dagen verdubbelt. Volgens hun prognoses kan een Omikron-piek in het meest pessimistische scenario's - onze antistoffen bieden weinig bescherming tegen Omikron en ook de derde herhalingsprikken werken niet goed - tot dubbel zoveel opnames leiden als bij de piek in januari 2021.

In het meest gunstige scenario's zou het iets boven de helft van januari 2021 blijven. Het Verenigd Koninkrijk is momenteel koploper in het zetten van herhalingsprikken, iets waar ook Vlaanderen intussen vaart mee wil zetten.

De prognoses van de wetenschappers zijn in het Verenigd Koninkrijk inzet van stevige politieke strijd binnen het kabinet van premier Boris Johnson. Die is geen grote voorstander van ingrijpende maatregelen - zoals coronapassen in pubs - terwijl onder meer Michael Gove wel wil bijschakelen. Johnson zit trouwens in een lastig politiek parket nu beelden blijven opduiken van hemzelf of zijn kabinetsmedewerkers die zich tijdens de lockdown een jaar geleden niet aan de coronaregels hielden.