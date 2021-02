Weinig kans op verdere versoepelingen voor april

Veel hoop op een heropening voor de lente lijkt er niet te zijn voor de horeca-, event- en cultuursector. 'De situatie is even stabiel als fragiel. Het is rijden en omzien', zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).

Eén grote (risicovolle) geste, één verplichte versoepeling naast enkele kleinere en één njet. Dat is de snelle samenvatting van het Overlegcomité vrijdag tussen de federale en regionale topministers.

Het belangrijkste is misschien wel wat er na het Overlegcomité niet is gezegd. Het ministerieel besluit dat op 28 oktober een semilockdown invoerde, is met twee maand verlengd tot 1 april. Dat staat in de officiële persmededeling. Er wordt weliswaar benadrukt dat 'dat niet betekent dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn'.

Ondanks die laatste opening is de kans niet zo groot dat er snel een heropening lonkt voor de horeca-, cultuur- en eventsector. Over drie weken is er wel een nieuw Overlegcomité. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) stelt dat met het coronacommissariaat tegen dan exitscenario's worden gemaakt voor de horeca, de event- en cultuursector, sport en jeugd.

Extreem voorzichtig

Daarbij wordt rekening gehouden met de epidemiologische situatie en de voortgang van de vaccinaties. De Croo en Vandenbroucke zeiden er wel onmiddellijk bij dat ze extreem voorzichtig willen zijn en heel gefaseerd versoepelen. De situatie is in hun ogen wel stabiel, maar ook erg fragiel. 'Het is voortdurend rijden en omzien', aldus De Croo. De premier lijkt niet te veel te willen morrelen aan de maatregelen omdat ze goed lijken te werken, ondanks oprukkende, meer besmettelijke varianten. De Croo en zijn gezondheidsluitenant wijzen erop dat scholen, bedrijven en winkels bij ons open konden blijven, wat in landen als Duitsland en Nederland niet het geval is geweest.

Behoudens een miraculeuze gamechanger lijkt de kans op verdere versoepelingen voor de de lente eerder klein. Eerder was beslist dat versoepelingen pas kunnen als de cijfers onder gemiddeld 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames per dag en een positiviteitsratio van 3 procent (het aantal positieve tegenover het aantal afgenomen tests) zakken. En dat drie weken aan een stuk. Nu de kappers toch open kunnen, terwijl de cijfers nog altijd veel slechter zijn, zijn die drempel niet meer in marmer gebeiteld. Maar de kans is erg klein dat De Croo nieuwe grote versoepelingen toelaat zonder dat de cijfers significant dalen.

Veilig terrein

Het wordt lastig tegen april veilig terrein te halen. Als we op 1 april aan 800 besmettingen per dag willen zitten, moet het aantal besmettingen vanaf nu op weekbasis met 13 procent dalen. Om op 12 maart al onder de 800 te zitten en daar drie weken onder te blijven, moet het aantal besmettingen al met bijna 20 procent per week zakken. De vraag is hoe realistisch dat is, gezien het plateau waarop de cijfers al weken dansen. Tot april zal de impact van de vaccinaties nog beperkt zijn, omdat tegen dan vooral rusthuisbewoners en zorgpersoneel zullen zijn ingeënt.

Meer heil valt te verwachten van het betere weer (buitenactiviteiten) vanaf de lente en een vaccinatiecampagne die dan op kruissnelheid komt. Omdat de oudsten en kwetsbaarsten almaar beter zullen worden beschermd, wordt het aantal besmettingen ook minder relevant. Dan kun je veel meer viruscirculatie toelaten, omdat de ziekenhuisopnames door de vaccinatie niet langer de besmettingscurves volgen en in principe fors dalen. Al zit ook daar weer een addertje. Bij een te snelle versoepeling kunnen nog niet gevaccineerde jongeren elkaar massaal besmetten, waardoor de epidemie weer druk kan zetten op de zorg.