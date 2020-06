Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd over coronaopstoot in Europa

De directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, Hans Kluge, is bezorgd over de coronaopflakkeringen in Europa.

Het coronavirus is verre van verjaagd uit Europa, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 'Als de recente opstoot niet doeltreffend aangepakt wordt, dreigen gezondheidssystemen te kapseizen.'

In veel Europese landen mag de lockdown dan wel stilaan tot het verleden behoren, Europa is nog lang niet verlost van de coronapandemie. Die waarschuwing stuurde de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) donderdag de wereld in.

Gemiddeld komen er in de regio - waartoe ook landen als Rusland, Kazachstan en Azerbeidzjan gerekend worden - elke dag zowat 20.000 nieuwe gevallen bij. De teller staat nu op ruim 2,6 miljoen besmettingen. Meer dan 700 mensen bezwijken nog dagelijks aan de longziekte. Die heeft al zeker 195.000 mensen het leven gekost in wat de WGO onder de Europese regio verstaat.

Opstoot

'Vorige week is het aantal coronabesmettingen in Europa voor het eerst in maanden weer gestegen. Dertig landen zagen het aantal nieuwe gevallen de afgelopen twee weken omhooggaan', stipte Hans Kluge, de directeur Europa van de WGO, aan tijdens een virtuele persconferentie vanuit Kopenhagen.

'In elf van die landen was sprake van een fikse opstoot omdat het longvirus snel overgedragen werd. Als die opflakkering niet doeltreffend aangepakt wordt, dreigen gezondheidssystemen in Europa opnieuw te kapseizen', voegde hij eraan toe.

Duitsland

Onder meer Duitsland had de afgelopen dagen af te rekenen met flink wat nieuwe coronagevallen. In een vleesfabriek van Tönnies in Gütersloh bleken ruim 1.500 medewerkers, of zowat een kwart van het personeel, besmet. Dat zette deelstaat Noordrijn-Westfalen ertoe aan nieuwe lockdowns af te kondigen voor het district Gütersloh en het aangrenzende Warendorf. Ook in het Berlijnse stadsdeel Neukölln en in Maagdenburg in Saksen-Anhalt doken nieuwe haarden op.

Vorige week is het aantal coronabesmettingen in Europa voor het eerst in maanden weer gestegen. Dertig landen zagen het aantal nieuwe gevallen de afgelopen twee weken omhooggaan. Hans Kluge Directeur Europa van de WGO

In Spanje was sprake van opflakkeringen in LLeida (Catalonië), Huesca (Aragón), Lugo (Galicië) en Málaga (Andalusië). Ook Polen kende opflakkeringen. Die landen kregen een schouderklop voor hun aanpak van de situatie.