Werkgevers passen verloren loon bij

Wie tijdelijk werkloos wordt, verliest een deel van zijn nettoloon. Heel wat bedrijven beslissen evenwel het verschil bij te passen.

Exacte cijfers over het aantal bedrijven dat het loon van zijn werknemers bijpast, zijn er nog niet. Maar specialisten bevestigen dat veel werkgevers ermee bezig zijn. ‘Vorige week kregen we vooral vragen over de invoering van de tijdelijke werkloosheid. Nu gaan de vragen vooral over het bijpassen van loon’, zegt Jan Vanthournout, senior legal manager bij het sociaal secretariaat SD Worx. ‘We zien wel veel variatie. Sommige bedrijven waarborgen het volledige nettoloon, andere doen dat tot een bepaald percentage of kiezen voor een forfaitair bedrag.’

Een extreem voorbeeld is de Zweedse meubelketen Ikea, waar de 4.800 Belgische personeelsleden ook tijdens de lockdown hun loon volledig uitbetaald krijgen, zelfs zonder een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid. Nochtans zit het gros van het personeel - de winkelbedienden en de magazijniers - thuis en kan het zijn normale taken niet uitvoeren. ‘In de plaats kunnen ze via hun pc opleidingen volgen’, zegt woordvoerdster Julie Stordiau. ‘Het gaat om taallessen, cursussen over business development, maar ook om mindfulness.’

Volgens Stordiau is de vrijgevigheid van het bedrijf ingegeven uit bezorgdheid. ‘Ons personeel moet zijn rekeningen kunnen blijven betalen.’ Xavier Baeten, verloningsspecialist van de Vlerick Business School, bevestigt dat het behoud van de koopkracht van hun werknemers een drijfveer is voor veel bedrijven. ‘Ze willen inkomenszekerheid bieden op een ogenblik dat de toekomst voor hun werknemers heel onzeker is. Er is een groot verschil met de crisis van 2008, toen slechts 1 procent van de werknemers geconfronteerd werd met een daling van het salaris. Vandaag snijdt de crisis veel dieper.’

AB InBev

OPGELET MET GROEPSVERZEKERINGEN Xavier Baeten waarschuwt werkgevers dat ze best ook de voorwaarden van hun pensioenplannen en groepsverzekeringen bestuderen. ‘In sommige contracten staan clausules dat de overlijdensdekking niet geldt in periodes van tijdelijke werkloosheid.’ Een plots overlijden van een werknemer zou daardoor nare gevolgen hebben voor de nabestaanden. Niet alle werkgevers zijn zich daarvan bewust, zegt Baeten. ‘Ze kijken dat best na. Er zijn mogelijkheden om dit probleem op te lossen.’

Ook de bierbrouwer AB InBev waarborgt het volledige nettoloon van 250 werknemers die tijdelijk werkloos zijn geworden. Het gaat om een aantal medewerkers uit de verkoop, de horecaondersteuning en de evenemententeams. ‘We hebben een heel geëngageerd team dat er altijd ten volle voor gaat. Daarom willen we de impact van deze tijdelijke werkloosheid voor hen zoveel mogelijk beperken’, zegt personeelsdirecteur Sonja Pianalto. ‘Ook het eventuele pensioenverlies wordt volledig gecompenseerd.’

Volgens Vanthournout komt het fenomeen voor in alle sectoren en regio’s. ‘Het lijkt vooral af te hangen van de financiële mogelijkheden van het bedrijf. Een van onze klanten is een dochterbedrijf van een multinational die beslist heeft dat elk loonverlies door overmacht volledig wordt bijgepast.’

Dat is ook het geval voor de 4.000 Belgische werknemers van de drogisterijketen Kruidvat en de parfumerieketen Ici Paris XL, allebei dochterbedrijven van de Chinese holding A.S. Watson. Zij garanderen hun personeel tot eind mei een volwaardig inkomen, dus ook als de winkels na 5 april dichtblijven. ‘We vinden het belangrijk dat ons personeel zich geen financiële zorgen hoeft te maken. A.S. Watson is een gezond bedrijf dat wereldwijd actief is’, zegt woordvoerder Jose Mes.

Bedrijven die loon bijpassen, doen dat meestal voor alle categorieën werknemers, zegt Vanthournout. Het omgekeerde fenomeen, waarbij werknemers die voltijds aan de slag blijven wordt gevraagd een stuk loon in te leveren, lijkt weinig voor te komen. ‘Dat heb ik nog niet gezien.’