Werkt dwang voor vaccintwijfelaars?...

Met de snel oprukkende deltavariant en de ondermaatse vaccinatiegraad van zorgverleners neemt de druk om vaccinatie te verplichten toe. Frankrijk en Griekenland deden het al. Experts twijfelen, vaccinweigeraars steigeren.

‘Als ik word verplicht, neem ik ontslag.’ Een dertiger op de spoedafdeling van een Vlaams ziekenhuis is niet van plan overstag te gaan. ‘Ik heb al twee keer geweigerd en zal dat ook een derde keer doen.’ De verpleger vreest voor een anafylactische - allergische - shock. ‘Mensen zeggen dat ik het coronavaccin kan vertrouwen, maar volgens mij gebeurde er nog onvoldoende onderzoek.’

Ook een Vlaamse urgentiearts, die in een groot ziekenhuis werkt, wil liever geen vaccin. Hij hoopt dat het niet tot een verplichting komt en dat ‘het gezond verstand zal overheersen.’ Hij vindt dat de nevenwerkingen van een prik onderbelicht worden.

Op de covidafdeling in een ander ziekenhuis zegt een verpleegkundige dat niemand haar kan dwingen. ‘Als ze echt doorzetten, moeten ze me maar ontslaan. Er is toch vrije keuze van behandeling?’

De essentie België wil de zorgverstrekkers die een coronavaccin weigeren, overtuigen zich toch te laten prikken. Pas als dat niet lukt, wordt een verplichting overwogen.

Volgens experts kan die groep overtuigd worden, maar duurt dat maanden.

Een verplichte prik lijkt de vaccintwijfelaars op korte termijn niet te overtuigen. ‘Logisch’, klinkt het bij experts. ‘Ze hebben een afkeer van druk.’

In navolging van onder andere Frankrijk en Griekenland ijverden de ziekenhuiskoepels deze week voor een verplichting van het coronavaccin voor zorgverstrekkers. Ook verschillende experts zijn voorstander. Vanwege de deltavariant, maar ook omwille van de voorbeeldfunctie van zorgverleners.

Een verplichting komt er in België (voorlopig) niet. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil eerst specifieke data verzamelen over de verschillende zorginstellingen. Daarna wil hij inzetten op sensibilisering. Pas als dat niet lukt, wordt een verplichting overwogen.

Typisch profiel

Maar kan je weigeraars en de twijfelaars alsnog over de streep trekken? Motivatie- psycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) denkt van wel. ‘Mensen kunnen zeker evolueren.’ Uit onderzoek bij hardnekkige weigeraars in december vorig jaar blijkt dat 43 procent in juni toch gevaccineerd is. Bij de twijfelaars is de groep nog groter. 85 procent is ondertussen gevaccineerd. ‘Velen maken stap voor stap een positieve evolutie door. Bij de zorgverstrekkers zal dat niet anders zijn.’

Lees Meer Verplichte vaccinatie niet langer taboe

Goed nieuws voor de sensibiliseringsplannen van de overheid dus. Al is er een addertje. ‘Dit vergt tijd en geduld’, zegt Vansteenkiste. ‘Vaak maanden. In een precaire context als die van de zorg, is die tijd er niet.’

Verplichten dan maar, zoals in Frankrijk? Vansteenkiste twijfelt. ‘Zo’n beleid kan grote wrevel opwekken bij de hele bevolking. Mensen voelen zich bedreigd in hun vrijheid en autonomie. Net iets wat we tijdens de coronaperiode zo hard gemist hebben.’ Al is Vansteenkiste niet geheel gekant tegen een verplichting op termijn. ‘Je moet hiervoor het draagvlak verhogen zodat men de verplichte vaccinatie als een noodzakelijke en logische uitweg ziet uit deze crisis.’

Karolien Poels, professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, is niet verbaasd dat sommigen liever ontslag nemen dan overstag te gaan. ‘Deze groep heeft een typisch profiel. Vrijheid is hun hoogste goed en ze hebben een afkeer van druk.’ Poels deed vorig jaar onderzoek naar vaccinatietwijfel.

‘De groep twijfelaars is klein, maar komt overal voor’, zegt ze. ‘Ook in de zorg.’ Hun motivatie is erg individualistisch. Daardoor worden ze moeilijk overtuigd met argumenten zoals solidariteit of groepsgevoel. Dat is ook te merken in de gesprekken met zorgverleners die een prik weigerden, nochtans bij uitstek een beroepsgroep die zorgt voor kwetsbare derden.

In cijfers Eind mei liet 73,5 procent van erkende zorgverleners zich minstens één keer inenten, bleek uit een studie van het wetenschappelijke instituut Sciensano.

Er zijn aanzienlijke verschillen per regio. In Vlaanderen liet 83 procent van het zorgpersoneel zich al één keer vaccineren, in Wallonië 73 procent en in Brussel amper 64 procent.

De verschillen tussen zorgverleners zijn groot: de meeste artsen zijn ingeënt, bij de verpleegkundigen en zeker de zorgkundigen liggen de percentages veel lager.

‘Ik zie niet in waarom ik een gevaar zou zijn voor mijn patiënten’, zegt de verpleger op de spoedafdeling. ‘Ik draag al maanden een FFP2-masker, test me bij de minste symptomen en was mijn handen.’ Ook de verpleegkundige op de covidafdeling denkt er zo over. ‘Ik ben heel voorzichtig. Ik doe er toch niemand kwaad mee. Ik zie vooral een risico voor mezelf.’

Allemaal benadrukken ze geen antivaxers te zijn. ‘Ik heb veel respect voor de wetenschap’, zegt iemand. ‘Alleen vind ik het nog te vroeg voor de coronavaccins. Hoe langer we het kunnen rekken, hoe beter.’

‘Het zijn de typische argumenten van de zogenaamde fence sitters of de vaccintwijfelaars’, zegt Poels. ‘Ze zijn inderdaad niet te verwarren met de antivaxers. Fence sitters zijn vaak hoogopgeleid en gaan zelf op onderzoek uit. Ze botsen op heel veel informatie, ook misleidende of foute bronnen. En dan slaat de twijfel toe. Fence sitters zijn niet tegen vaccineren en geloven meestal niet in complottheorieën, in tegenstelling tot antivaxers. Wel kijken ze liever nog even de kat uit de boom.’

Toch blijft het resultaat hetzelfde: ze zijn niet ingeënt. Wat moet je met die groep? Alle fence sitters ter verantwoording roepen heeft volgens Poels geen zin. ‘Het is net de druk die ze niet kunnen verdragen. Bovendien bestaat de kans dat ze op lange termijn toch overtuigd worden.’ Al onderstreept ook Poels dat dat een ander verhaal is voor de zorgverleners. ‘Daar hebben we geen jaren de tijd.’

Natuurwinkels

Wat de vaccintwijfelaars - ook in de zorg - bezighoudt, varieert in de tijd. In het begin van de vaccinatiecampagne deden massaal valse en misleidende verhalen de ronde die beweren dat mRNA-vaccins, zoals Pfizer en Moderna, het DNA zouden wijzigen en een effect zouden hebben op de voortplan- tingsorganen. Nu gaat het eerder over de zin van het vaccineren van jongeren en het derde boostershot.

We zijn geen robots. Het is belangrijk dat we luisteren naar de bezorgdheden en heldere antwoorden geven. Ook op de sociale media. Karolien Poels Professor communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

De bezorgdheden zijn volgens Poels geen slechte zaak. ‘Natuurlijk hebben mensen vragen en emoties. We zijn geen robots. Het is belangrijk dat we luisteren naar die bezorgdheden en heldere antwoorden geven. Ook op de sociale media.’

Nochtans worden berichten van antivaxers en twijfelaars vaak onmiddellijk verwijderd, vooral op Facebook. ‘Ik begrijp dat dit aanvoelt als censuur’, zegt Poels. ‘Kijk naar de berichten over de oorsprong van het virus. Alle posts over een Chinees laboratorium werden gecensureerd, maar de kwestie kwam daarna wel als officiële onderzoeksvraag op de tafel van de Wereldgezondheidsorganisatie terecht en toen liet ook Facebook het weer toe. Het verdient een discussie hoe platformen daar in de toekomst mee omgaan.’

Naast een hoge gevoeligheid voor vrijheid, vinden vele weigeraars en twijfelaars ook puurheid belangrijk. Uit onderzoek in vakbladen als Nature en Elsevier blijkt dat deze groep meer gelooft in een natuurlijk immuunsysteem dan in iets geproduceerd.

‘Ik leef gezond’, zegt een medewerker van een woon-zorgcentrum die geen vaccin wil. ‘Ik sport, eet groenten en ben nooit ziek. Ik draag liever zorg voor mijn lichaam dan er dingen in te spuiten.’ Ook de spoedarts denkt in die richting. ‘Als je body mass index lager is dan 30, heb je een enorme overlevingskans. Maar daar hoor je weinig over.’