West-Vlaamse 'koortsscanner' verovert wereld dankzij coronavirus

Avalasia uit Menen verkocht sinds de corona-uitbraak al tientallen scanners van 25.000 euro om mensen met koorts te detecteren in luchthavens of treinstations. 'Onze scanner meet de temperatuur erg nauwkeurig. Met artificiële intelligentie maken we het verschil.'

Veel Belgische bedrijven kreunen onder de economische gevolgen van het coronavirus. Maar er zijn ook ondernemingen die er garen bij spinnen. Een daarvan is Avalasia, een specialist in veiligheidsapparatuur in het West-Vlaamse Menen.

'De jongste dagen worden we overspoeld met vragen. We kunnen amper volgen', zegt Nico Ramacker, de CEO en eigenaar van Avalasia. Zijn hightechkoortsscanners van 25.000 euro per stuk kunnen in luchthavens en treinstations en aan grensovergangen mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur in een grote massa detecteren.

Door het oprukkende coronavirus verkocht Avalasia de voorbije weken tientallen scanners. 'We kregen al meer dan honderd verzoeken, uit Zuid-Europese landen als Portugal en Spanje, maar ook uit Centraal-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten', zegt Ramacker. 'Er zijn al twintig verkopen afgerond. Sommigen bestelden er een à twee, om de scanner te testen, maar denken eraan om er nog eens tientallen te bestellen.'

Tot 3.000 mensen per uur

De koortsscanner van Avalasia bevat onder andere een warmtebeeldcamera en een visuele scan en meet de lichaamstemperatuur met een nauwkeurigheid van 0,05 graden Celsius. 'In één uur kan ons toestel tot 3.000 mensen scannen, wat het geschikt maakt voor publieke plaatsen', legt Ramacker uit.

'Dankzij de achterliggende artificiële intelligentie en de vaste, gekalibreerde opstelling (de scanner is gemonteerd op een paal, red.) maken we het verschil met veelgebruikte handcamera's, die je manueel moet instellen en niet precies genoeg meten. De hardware, de twee camera's, kopen we in China, maar de software, bijvoorbeeld voor de synchronisatie tussen de camera's, maken we zelf', zegt Ramacker.

De Avalasia-scanner meet de lichaamstemperatuur aan de zijkanten van de neus en kan je wegens privacyredenen zo instellen dat de beelden niet bewaard worden. Ramacker benadrukt dat de scanner alleen detecteert of iemand koorts heeft. 'Om te weten of iemand drager van het coronavirus is, moet een arts nog een staalafname doen om vast te stellen of hij daadwerkelijk besmet is.'

Ramacker presenteerde de scanner in november op een Parijse beurs voor politie- en militair materiaal. 'Je kan hem ook gebruiken in de strijd tegen terrorisme. Als iemand geagiteerd is, heeft hij het automatisch een beetje warmer.'

'Dankzij de scanner kan een bewakingsagent mensen met mogelijk slechte bedoelingen voor een extra check uit een massa plukken. We mogen de scanner niet verkopen in oorlogsgebied, omdat de warmtebeeldcamera er in een wapen gebruikt kan worden.'

Hoog James Bond-gehalte

Met Avalasia, dat in 2011 is opgericht en zes werknemers telt, specialiseert Ramacker zich niet alleen in warmtebeeldcamera's, maar ook in veiligheidsmateriaal voor (contra)spionage. 'Die laatste technologie verkopen we aan politie- en veiligheidsdiensten. Ze heeft een hoog James Bond-gehalte,' lacht Ramacker, een burgerlijk ingenieur. 'Het gaat onder meer om scanners waarmee je afluisterapparatuur kan detecteren.'