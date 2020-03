West-Vlaamse wasmachine maakt mondmaskers coronavrij

Door de dreigende schaarste in mondmaskers moet de overheid steeds creatiever zijn in de strijd tegen het coronavirus. Nadat België al in een Europese groepsaankoop is gestapt, wil de FOD Volksgezondheid een beroep doen op de wastechnologie van het West-Vlaamse Decontex.

Vanuit Tielt verkoopt Decontex wasmachines om onder andere brandweerpakken en medische beschermingskledij te wassen. De start-up, opgericht in 2016 door Tommy Verminck (41), optimaliseerde daarvoor een technologie die de NASA in de jaren 80 ontwikkelde om ruimtepakken te wassen in CO2-wasmachines. Door de combinatie van hoge druk en vloeibare CO2 kan Decontex doordringen tot de diepste vezels zonder het textiel te beschadigen, wat met water wel het geval is.

Schermvullende weergave Tommy Verminck richtte in 2016 het wasserijbedrijf Decontex op. Met vloeibare CO2 wast dat veiligheidskledij, zoals brandweerpakken. ©Emy Elleboog

‘Samen met Electrolux hebben we in Zweden een gloednieuwe machine gemaakt, speciaal voor corona’, zegt Verminck. ‘Er passen 250 mondmaskers in, en het wasproces duurt ongeveer 30 minuten. We kunnen dus een paar duizend maskers per dag coronavrij maken.’

Decontex kan ook wegwerpmondmaskers recupereren. Omdat de wasmachine maar één toer per minuut draait, blijft het materiaal intact. ‘Normaal wordt 60 à 65 procent van de mondmaskers eenmalig gebruikt, wat productiebedrijven onder druk zet. We mikken erop dat die nu drie tot vijf keer hergebruikt kunnen worden.’

Als onze techniek gevalideerd wordt, hebben we een wereldprimeur. Tommy Verminck Oprichter Decontex

KU Leuven

De veiligheid is prioritair, benadrukt Verminck. ‘De mondmaskers die mogelijk het virus dragen, worden hermetisch verpakt en vervoerd. Ze gaan ook zo de machine in, zodat directe blootstelling vermeden wordt. Als de techniek aanslaat, zullen we externe transporteurs als DHL of DPD moeten inschakelen. Dan moeten we kunnen aantonen dat de medewerkers 100 procent beschermd zijn.’

Maar zover is het nog niet. Op vraag van de Duitse overheid is Decontex de machine druk aan het testen, samen met de KU Leuven. ‘Het wasproces wordt licht aangepast via enkele parameters zoals additieven en hogere druk, want het moet 100 procent coronaproof zijn.’

Verminck heeft er vertrouwen in. ‘Het virus behoort tot dezelfde familie als hiv, herpes en hepatitis, waarmee we al ervaring hebben. Als het proces gevalideerd wordt, hebben we een wereldprimeur beet.’ Volgens Verminck zijn behalve Duitsland en België ook Scandinavische overheden geïnteresseerd.

Omzet verdubbelen

Het zou een grote stap zijn voor de start-up, nu vier jaar oud. Decontex wast tot 150 pakken per dag, voor 18 van de 20 brandweerzones in Vlaanderen en een 15-tal lokale politiezones. In Nederland is ongeveer de helft van de zogeheten ‘veiligheidszones’ klant. Het bedrijf werkt ook samen met ongeveer 15 ziekenhuizen.

