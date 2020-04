Wetenschappers luiden alarmbel over privacy corona-apps

302 wetenschappers uit 27 landen - onder wie 16 Belgen - waarschuwen voor zogenaamde tracingapps die een ongeziene surveillance mogelijk maken.

Er staat wereldwijd een hele vloot corona-apps in de steigers om in kaart te brengen of we te dicht bij een besmet persoon zijn geweest. Dat zogenaamde 'contact tracing' wordt samen met het massaal testen aanzien als een belangrijk onderdeel van de exitstrategie.

In Europa hebben Oostenrijk en Italië al een app gelanceerd. In Nederland, dat nog volop in de testfase zit, ging het het afgelopen weekend al meteen fout met een datalek bij een van de kandidaten. Dat gebeurde nota bene bij Covid19-Alert van het Belgisch-Poolse VR-bedrijf Immotef dat ook in ons land naar de goedkeuring van de overheid dingt.

De academische wereld onderschrijft in een open brief het belang van 'contact tracing'. Maar in één adem waarschuwen 302 wetenschappers, onder wie de cybersecurityexpert Bart Preneel, voor de privacygevoeligheid van de technologie. 'We zijn bezorgd dat sommige oplossingen een ongezien toezicht op de samenleving mogelijk maken.'

Het gebruik van bluetooth - dat de afstand tussen twee smartphones kan meten - krijgt van de wetenschappers de voorkeur boven geolocatie (gps). Die laatste technologie is onvoldoende nauwkeurig en ze bedreigt de privacy omdat de gegevens op een centrale server worden bewaard.

Centraal versus decentraal

Maar ook sommige apps die gebruikmaken van bluetooth gaan niet vrijuit. Ook daar is door het centraliseren van data een vorm van surveillance mogelijk. 'Om maximaal het vertrouwen van de burgers te winnen - voor een zo breed mogelijk gebruik - mag geen tool worden ontwikkeld die op grote schaal gegevens van de bevolking inzamelt en burgers bespioneert', schrijven de wetenschappers.

Ze pleiten daarom voor het decentraal opslaan (lokaal op de telefoon) van de bluetoothsleutels die gsm's met elkaar uitwisselen als ze te dicht bij elkaar komen. De academici worden daar geruggensteund door het Europees Parlement dat zich vrijdag met een grote meerderheid achter een decentrale aanpak heeft geschaard.