Wie telewerkt, is minder vaak korte periode afwezig op het werk

Dat had daardoor ook financiële voordelen. Werkgevers die tijdens de coronacrisis regelmatig telewerk organiseerden, bespaarden gemiddeld 1.500 euro per werknemer in vergelijking met werkgevers die geen telewerk organiseerden. Het gaat om 375 euro directe kost aan gewaarborgd loon en 1.125 euro indirecte kost dankzij 1,5 dagen minder kort absenteïsme.

Minder besmettingen

De verklaring voor de daling in het korte absenteïsme bij telewerkers is volgens Securex virologisch. Door telewerk konden er minder coronabesmettingen plaatsvinden op de werkvloer, maar ook andere besmettingsziekten konden minder vlot verspreid worden.

Securex wijst er wel op dat het belangrijk is dat er een goed beleid rond telewerk is. 'Er is geen oplossing die perfect is voor iedereen, dus werkgevers kiezen bij voorkeur voor een flexibel antwoord op het telewerkvraagstuk', verklaart Elisabeth Etter, consultant absenteïsme. 'Werkgevers kunnen best waken over een evenwicht tussen de voordelen en de gevaren van telewerk. Psychologische veiligheid staat daarbij centraal.'