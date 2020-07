'Willen we dan een technocratenregime?'

Dat de politici worden uitgespeeld tegen de virologen houdt gevaren in, waarschuwt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en Groen-kopstuk Kristof Calvo maken zich ook zorgen.

Peter De Roover neemt het in een opiniebijdrage in De Tijd op voor de politici, die bedolven worden onder kritiek omdat ze falen in de aanpak van de coronacrisis. Die kritiek is niet alleen te horen aan de cafétoog, maar tiert ook welig onder intellectuelen, merkt de fractieleider van de N-VA in de Kamer op.

De dag dat het heft overgaat in handen van een niet ter verantwoording te roepen technocratenregime of de ultieme eenheid-van-commandostructuur die dictatuur heet, willen we toch niet beleven? Peter De Roover Kamerfractieleider N-VA

'Vooral de vermeende keuzemogelijkheid tussen politici en experts is stuitend, maar ze is een logisch gevolg van het feit dat experten voortdurend communiceren over politieke besluitvorming', zegt De Roover. Volgens hem is het niet aan de experts, maar aan de politici om te beslissen, want politici moeten het totaalbeeld voor ogen houden.

Bovenal zijn het politici die verantwoording moeten afleggen, niet de experts. 'De dag dat het heft overgaat in handen van een niet ter verantwoording te roepen technocratenregime of de ultieme eenheid-van-commandostructuur die dictatuur heet, willen we toch niet beleven, hoop ik', zegt De Roover.

Verzuipen

Je kan ook niet zeggen dat het politiek systeem foutloos opereert. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert maakt zich zorgen dat de politici de schuld krijgen voor van alles en nog wat. 'Het systeem is gewoon zo complex en ingewikkeld dat ook goed bedoelende politici mee verzuipen', zegt hij. 'Gevaarlijk daaraan is dat de hele democratie zo afgeschreven wordt.' Al nuanceert Lachaert ook. 'Je kan ook niet zeggen dat het politiek systeem foutloos opereert.'

Volgens Groen-kopstuk Kristof Calvo is het probleem dat het in deze crisis ontbreekt aan een duidelijke taakverdeling tussen politici en experts. 'Ieder heeft zijn rol te spelen, maar dat is nu niet meer duidelijk. Dat kader bepalen is de rol van de politiek', zegt Calvo. 'Het voorstel van Pierre Van Damme om één Covid-19-commissaris aan te stellen, naast een duidelijk politiek leiderschap, had veel kunnen verbeteren.'

De verwarring wordt ook gevoed door de kakofonie met de inflatie aan communicatie van alle ministers. Kristof Calvo Groen-Kamerlid

Calvo merkt nog op dat hij de kritiek op de politiek soms wat gemakkelijk vindt, maar in deze niet. Bij de eerste golf was er nog sprake van een verrassing, en was er nog wel begrip voor, maar nu zou de regering beter moeten weten. 'De verwarring wordt ook gevoed door de kakofonie met de inflatie aan communicatie van alle ministers.'

Het spanningsveld tussen politici en experts moet volgens Calvo zeker aan bod komen in de parlementaire commissies. 'Het is tout court tijd voor een nieuw soort leiderschap: open, eerlijk, empathisch, transparant.'

CD&V-voorzitter Joachim Coens roept op de rust te laten weerkeren. 'De samenleving is nerveus. Dat is begrijpelijk, nu de versoepelingen worden teruggedraaid, maar dat baart me zorgen. In plaats van alles op de spits te drijven en te polariseren, moeten we met zijn allen proberen de rust te laten weerkeren.'