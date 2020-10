Winkeliers zetten zich schrap voor strengere maatregelen

Deze namiddag beslist het Overlegcomité over een verstrenging van de maatregelen, of zelfs een mogelijke lockdown. In de plaats van preventief maatregelen te nemen, wachten winkeliers deze keer de officiële beslissing af.

Ook al moet het (nog) niet van de overheid, toch sluit Proximus vanaf maandag zijn honderd winkels. Klanten kunnen nog altijd digitaal een afspraak maken. De telecomoperator heft ook opnieuw de downloadlimieten op voor alle gezinnen met vast internet. Daarmee is Proximus, net als in maart, de overheid een stap voor. Ook toen besliste de telecomoperator om fysiek contact zo veel te beperken als mogelijk.

Ketens als Tors, Coolblue, JBC, Exki en Dreamland (Colruyt) volgden toen dat voorbeeld, en besloten hun winkels, naast de toen verplichte sluiting in de weekends, ook in de week dicht te houden. Deze namiddag opnieuw een lockdown - of toch alleszins een verstrenging van de maatregelen - op tafel ligt bij het Overlegcomité, maar winkels lijken nu afwachtender om te freewheelen.

'We hebben de vraag intern al gesteld', zegt Wouter Torfs, de CEO van de schoenenketen. 'Maar we gaan niet holderdebolder beslissingen nemen, als de overheid binnen een paar uur samenzit.' Ook Colruyt is van plan open te blijven. 'Winkelen gebeurt in een totaal andere context dan in maart', zegt woordvoerster Hanne Poppe. Daarbij komt dat het einde van het jaar de belangrijkste periode is voor Dream, met Sinterklaas en de feestdagen. 'Als de overheid het toestaat, is het zeker de bedoeling dat we openblijven. Maar we evalueren elke week de veiligheid en passen aan waar nodig.'

Coronaproof

Mensen komen niet samen in winkels om luid te praten, zoals op café of thuis. Hans Cardyn Handelsfederatie Comeos

'Het grote verschil met de situatie in maart is dat winkelen nu volledig veilig kan', zegt Hans Cardyn van de handelsfederatie Comeos. 'Iedereen draagt een mondmasker, terwijl dat in maart zelfs niet mocht: toen waren die voorbehouden voor het zorgpersoneel. Winkels zijn nu volledig coronaproof ingericht, zowel personeel als klanten kennen de regels.'

Net als Torfs meent ook Cardyn dat er voor de overheid weinig winst te pakken is om het sluiten van de winkels. 'Dat zijn niet de broeihaarden waar besmettingen plaatsvinden. Mensen komen er niet samen om luid te praten, zoals op café of thuis. Het is bewezen dat de meeste besmettingen gebeuren in privésfeer.'

De Belgische Beauty Federatie, de vereniging van contactberoepen als schoonheidsspecialisten en kappers, behoedt zich voor een selectieve sluiting zoals met de horeca al is gebeurd. 'Dat zou buitenproportioneel zijn en geen enkel effect hebben op de curve. Amper 1,5 procent van de contactberoepen geeft aan besmet te zijn geraakt door een klant. Dat is veel lager dan de maatschappelijke circulatie van het virus.'

Ernstig

Ook Unizo wijst op dat verschil, maar vreest toch dat het onoverkomelijk is. 'Eigenlijk is het niet aan de orde om preventief te sluiten. Het is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat sommige sectoren aan banden zullen gelegd worden. Je moet al onder een steen geleefd hebben om niet door te hebben hoe ernstig de situatie is.'