Winkels in Frankijk kunnen zaterdag weer openen

De Franse president, Emmanuel Macron, heeft zijn coronastrategie voor de volgende weken uit de doeken gedaan. Niet-essentiële winkels kunnen vanaf zaterdag weer open. Uitbaters van cafés en restaurants moeten nog zeker tot 20 januari geduld oefenen.

Net geen vier weken nadat Emmanuel Macron zijn landgenoten meegedeeld had dat Frankrijk voor de tweede keer in amper acht maanden in lockdown ging, nam de president weer plaats voor de camera om een stand van zaken op te maken van de coronasituatie in het land. 'De inspanningen die u de voorbije weken geleverd heeft, werpen vruchten af', stak hij dinsdagavond van wal. 'De epidemie boet aan snelheid in.'

De coronaboordtabel van de Franse overheid voedt die stelling. Voor het eerst sinds eind september registreerde de tweede economie van de eurozone maandag minder dan 5.000 nieuwe besmettingen in een etmaal. Begin november dikte dat aantal dagelijks met bijna 70.000 eenheden aan.

Langzaam maar zeker duiken ook in ziekenhuizen lichtpuntjes op. Maandag telden die 31.481 covidpatiënten, tegenover zowat 33.500 half november. Op intensieve zorg liggen momenteel 4.300 mensen met de longziekte. Ruim een week geleden waren dat er nog meer dan 4.900.

Piek

'De piek van de tweede coronagolf ligt achter ons', stelde Macron vast. Maar van een snelle terugkeer naar het leven van voor de lockdown 2.0 is geen sprake, voegde hij eraan toe. Dan dreigt het virus gauw weer vrij spel te krijgen.

De inspanningen die u de voorbije weken geleverd heeft, werpen vruchten af. De epidemie boet aan snelheid in. Emmanuel Macron Franse president

De president beseft dat de inperking van de bewegingsvrijheid zwaar weegt op de bevolking. Daarom poogde hij de Fransen wat perspectief te bieden. Vanaf zaterdag kunnen ze weer wat verder van huis gaan om te wandelen, fietsen of lopen. De perimeter gaat van 1 kilometer naar 20 kilometer.

Niet-essentiële winkels mogen de deuren op 28 november weer openen, zij het onder strikte voorwaarden. Met de maatregel hoopt de regering de Fransen een stormloop op winkels te voorkomen in de laatste dagen voor Kerstmis en nieuwjaar.

Kerstfeest

Cultuurliefhebbers blijven nog even op hun honger zitten. 'Als de cijfers gunstig blijven evolueren, kunnen musea, cinema's en theaters vanaf 15 december onder strikte voorwaarden weer opengaan', zei Macron.

Uitbaters van cafés en restaurants kunnen de rolluiken van hun zaak ten vroegste vanaf 20 januari volgend jaar weer optrekken. Emmanuel Macron Franse president

Vanaf dan kunnen de Fransen ook weer vrij reizen door het land. Vandaag zijn niet-essentiële verplaatsingen buiten de eigen regio verboden. 'Door die versoepeling kunnen de Fransen kerst en nieuwjaar in familiekring vieren', stelde de president.

Hij riep zijn landgenoten wel op hun gezond verstand te gebruiken. 'Beperk het aantal volwassenen dat in een woning samenkomt, draag een mondmasker en verlucht de ruimte elk uur. Ik doe beroep op uw verantwoordelijkheidszin om een derde golf en een derde lockdown te vermijden.'

Met uitzondering van 24 december en 31 december geldt in de eindejaarsperiode wel een strikte avondklok. Tussen 21 uur en 7 uur zijn niet-essentiële verplaatsingen niet toegelaten. Vandaag moeten Fransen tussen 22 uur en 6 uur thuisblijven.

Cafés en restaurants

Voor uitbaters van cafés en restaurants had Macron minder goed nieuws. Zij kunnen de rolluiken van hun zaak ten vroegste vanaf 20 januari volgend jaar weer optrekken als de kerstvakantie en de familiefeesten in die periode niet opnieuw tot een opstoot in het aantal besmettingen leidt. Dezelfde regel geldt voor sportcentra en skistations.

Zolang een groot deel van de bevolking niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, moeten de Fransen, net als de rest van de wereldbevolking, met beperkende maatregelen blijven leven, herhaalde Macron nog eens.